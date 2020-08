RAM 1500 TRX is beest met 712 pk

Amerikanen gaan gewoon door met het maken van brute apparaten, dit is de RAM 1500 TRX.

In de U S of A hoef je niet naar een tuner voor een krankzinnig apparaat. Je kunt daar een coupé, sedan of in dit geval een pickup met meer dan 700 pk bij de dealer kopen. En vaak zijn de verkoopprijzen nog schappelijk ook. Zeker in vergelijking met een land als Nederland.

De nieuwe RAM 1500 TRX is een pickup met ballen. Vier jaar geleden presenteerde ze de Rebel TRX. Een concept dat nu eindelijk in productie is genomen. Feitelijk is het een grote pickup met een lel van een motor. Klaar, de RAM 1500 TRX was geboren.

Het bizarre werkpaard (gaan we deze in NL zien als bedrijfswagen?) levert 712 pk en 880 Nm koppel uit een 6.2-liter V8 met supercharger. Het apparaat sprint in 4,6 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 190 km/u.

In vergelijking met een gewone RAM 1500 is deze versie wel wat ruiger. De pickup heeft een motorkap van aluminium om gewicht te besparen. Daarbovenop zit een scoop mét LED-verlichting om te zorgen dat de V8 goed kan ademen. Achter zitten twee blaffers met een dikte van 127 mm per sierstuk. Met een reeks accessoires kun je de RAM verder aankleden naar eigen smaak.

In de Verenigde Staten scoor je een RAM 1500 TRX vanaf 69.995 dollar. AEC Europe is de officiële importeur van de merken Dodge en RAM en brengt ook de 1500 TRX naar ons continent. De verwachting is dat de pickup in december 2020 in Europa arriveert. Wellicht dat je ze met een grijs kenteken hier gaat zien.