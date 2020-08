Gestolen: Mercedes Sprinter van Autobloglezer

Zoek mee, anders moeten we volgende keer nog een aanhanger gaan gebruiken als we iets kopen!

Ja, want we hebben het hier over de Mercedes Sprinter van de uitgever van Quadxpress en Scooter&Bikexpress. Vrienden van Autoblog zullen we maar zeggen.

Vanmiddag stond deze Bedrijfswagen, een Mercedes Sprinter, met kenteken V-287-K namelijk niet meer op zijn vertrouwde plek in Vlaardingen. Foetsie, gejat, ontvreemd, weggeklauwd!

We hebben goede herinneringen aan de Mercedes, want zo brachten we ondermeer de MV Agusta F4 uit de Autoblog Garage er mee naar huis een paar maanden geleden. Maar belangrijker is nog dat de uitgeverij nu met de handen in het haar zit.

Dus als jullie deze Mercedes Sprinter 316CDI tegenkomen, L2H2, stuur ons dan een bericht op [email protected]

Nog enkele opmerkelijke kenmerken. De Sprinter heeft xenon, sidebars, een trekhaak en een parkeercamera. Heb jij enige informatie die kan helpen, laat het dan de politie weten of stuur ons een mailtje op [email protected]