Met deze vinger begroet Ricciardo Verstappen

Het zijn toch sympathieke jongens, die Australiërs!

Het was weer een enerverend dagje Formule 1. De meeste actie was te zien bij de start, zoals gewoonlijk bij de GP van Hongarije. Max Verstappen ramde per abuis zijn teamgenoot Daniel Ricciardo uit de race. De altijd goedlachse Australiër was (terecht) niet te spreken over de actie van de Nederlander.

Uiteindelijk is alles goed gekomen. Het was niet de bedoeling van Max (nogal wiedes) en hij heeft zijn excuses aangeboden. Eind goed al goed. Maar niet voor Rob van Gameren. De immer hoofddeksel dragende vraagbaak van Ziggo’s Formule 1 café bekeek nogmaals de actie in de eerste ronde.

Niet zozeer voor of tijdens de touché, maar erna. De auto van Ricciardo raakte beschadigd door de aanrijding waardoor hij de auto aan de kant moest zetten. Omdat er troep op de baan was gekomen, werd de safetycar ingezet. Met een slakkengangetje reed Bernd Maylander voor de F1-auto’s uit. Op het moment dat de stoet langs Ricciardo reed, kon Daniel het niet laten om Max succes te wensen door de vinger tussen wijs-en ringvinger te geven. De altijd scherpe Van Gameren legde het vast en stuurde deze Tweet de wereld in:

De gehele (en volledig objectieve) Brigade van Nederlandse Moraalridders spreekt er schande van. Misschien is het niet al te netjes, maar gelukkig zijn er nog coureurs die niet de standaard PR-praatjes houden en zo af en toe de emoties niet de baas zijn.