Lezersvraag: ben jij je auto ooit kwijtgeraakt?

Op deze mooie zondag vragen wij ons af, hoe verstrooid zijn onze lezers eigenlijk?

Dingen vergeten, het kan pijnlijke gevolgen hebben. Die keer dat je je telefoon uit je zwembroek vergeet te halen bijvoorbeeld, of de verjaardag van je relatie geruisloos voorbij laat gaan. De financiële of fysieke pijn kan na zo’n voorval nog wel even doorzeuren.

Laatst kwamen we echter een verhaal tegen van Gavin Strickland, een Amerikaan van 19 jaar oud die naar een concert van Metallica was gegaan in Canada. Na afloop wist hij zijn auto niet meer terug te vinden. Gavin dwaalde een nacht door Toronto, alvorens in de ochtend maar een bus terug te pakken naar ‘Murica. Met succes werd via Craigslist een zoekactie op touw gezet en de Nissan Versa van Gavin teruggevonden bij een Charging Station voor elektrische auto’s. Mocht je het je afvragen: nee Gavin’s Nissan is niet elektrisch.

We weten al dat jullie, net als wij, weleens de sleutels van je auto kwijt zijn geraakt. Maar de vraag is, ben je ook weleens je auto kwijtgeraakt.

Omdat ik niet de flauwste ben zal ik ‘m zelf aftrappen met een ‘half-halfje’. Een parkeergarage met ontiegelijk veel verdiepingen resulteerde ooit in een goede cardio-oefening. De auto écht kwijt raken is mij echter nog niet gelukt. Wie durft toe te geven dat het hem/haar wel (tijdelijk) gebeurd is?