Met dit campertje willen wij op wintersport

Kijk dan eens hoe schattig dit campertje is! En alles zit er op en aan. Behalve twee belangrijke items…

Tegenwoordig schijnen die ‘Tiny Houses’ helemaal een trend te zijn. Niet dat grote huizen ineens goedkoop worden, overigens. Het is waarschijnlijk een makelaars-truuk om een kleine en kale plaggenhut als premium en vooruitstrevend te ‘vermarkten’. Gelukkig gebeurt dat bij auto’s nooit. De Mini Cooper SE en Honda e zijn bijzonder schappelijk geprijsd. Uh, oh.

Maar we moesten even aan een Tiny House denken toen we de Camakuruma zagen. Dat is een concept voor een nieuw type camper en níet een hit van Boy George. De mobiele vakantiewoningen zijn erg populair. Mede vanwege het coronavirus kwam men erachter dat je met zo’n camper lekker in je eigen bubbel op vakantie kan gaan.

Blokken ijs van een Iglo

Mocht je de Camakuruma een beetje vinden lijken op een iglo, dan zit je er totaal niet naast.

Integendeel. De naam van dit campertje, Camakuruma, is namelijk een verbastering van het woord Kamakura. En kamakura is weer het Japanse woord voor… Iglo! dat kun je vooral aan het interieur zien. Daar heeft de muur wel wat weg van gestapelde blokken ijs. De muur is vervaardigd middels een 3D-printer. De basis is een Toyota HiAce.

Geen keuken of badkamer?

Het idee van de Camakuruma was om een camper te maken, speciaal voor de wintersport. Nu ben je niet gebonden aan seizoenen met een camper, maar in dit geval is dit campertje specifiek voor de wintersportliefhebbers ontwikkeld. Denk aan extra goede isolatie, bijvoorbeeld. Vanwege het krappe formaat is er helaas geen keukentje of badkamer aanwezig. Je zult het moeten doen met een gootsteen(tje).

Op dit moment zijn er nog geen directe concrete productieplannen voor particuliere consumenten. Wel is de maker van de Camakuruma-camper in gesprek met Hoshino Resort (dat meehulp met de ontwikkeling) om een kleine serie te bouwen voor de verhuur. Dan kun je bij het hotel van het resort terecht om te douchen en eten, waarschijnlijk.

