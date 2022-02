Ricciardo: “laat de raceleiding zijn werk doen”

Daniel Ricciardo mag het weer oplossen voor iedereen. Laat de raceleiding zijn werk doen, dan komt alles wel goed, aldus de Australiër.

Het houdt niet op. Niet vanzelf. Daar gáán we namelijk weer. We zij inmiddels twee maanden verder en nog steeds is de bewuste apotheose der apotheoses (aldus Olav) het gesprek van de dag.

Controversiële nederlaag Mercedes

In kwaliteitspublicatie Autosport hebben ze het nog altijd over de ‘controversial defeat’ van Mercedes, ofwel de ‘controversiële nederlaag’. Puur uit protest werd dan ook Lewis Hamilton door hen gekozen als beste F1-coureur van het afgelopen jaar. Ook op Twitter en andere sociale media-platforms zijn de racefans bij lange na niet tevreden. Nog altijd wordt er geroepen om het ontslag van de raceleider Michael Masi en andere drastische maatregelen vanwege het ‘gestolen kampioenschap’.

Raceleiding zijn werk doen

Gelukkig is daar altijd de goedlachse en nuchtere Daniel Ricciardo die ons Nederlandse én Britse fanboys op de plaats kan zetten. Aan het hetzelfde Autosport laat hij namelijk optekenen dat we allemaal even een stapje terug moeten doen vanwege de torenhoge druk. We moeten de raceleiding gewoon zijn werk laten doen:

De sport krijgt telkens meer en meer exposure. Dat is in sommige gevallen geweldig, maar het zorgt ook voor druk bij mensen die er niet om hebben gevraagd en er niet aan gewend zijn. Het is lastig om een moment te kiezen dat een racedirector of steward zoveel in de media werd besproken. Dat was best wel uniek.



Ik weet niet of het woord ‘oneerlijk’ het juist is, maar er was al een kink in de kabel. Het was al intens. Laat voortaan de personen in kwestie gewoon hun taak uitvoeren. Er was een hoop bemoeienis van de officials van Red Bull en Mercedes. Dat maakte het veel rommeliger dan dat het zou moeten zijn. Daniel Ricciardo, zegt eventjes waar het op staat.

Daar heeft hij wel een punt. Ondanks dat er geregeld wordt aangehaald dat Horner diverse malen aan Masi gevraagd zou hebben om de auto’s uit de weg te halen aan het einde van de SC-periode, wist Toto Wolff ook goed hoe hij Masi moest bereiken.

Daarbij is het goed om te horen dat er een niet-Nederlander of niet-Brit aan het woord is. Dat Tom Coronel het eens is met de beslissing en Johnny Herbert tegen, kan je verwachten. Dus komt Ricciardo op voor Michael Masi. Waar kwam die ook alweer vandaan, eigenlijk?

