Met getunede Audi S3 naar dealer voor onderhoud?

Tijd voor een update van de Audi S3 uit de Autoblog Garage, want zit de dealer te wachten op een getunede auto om onderhoud uit te voeren?

Het eerste jaar met de Audi S3 zit er inmiddels op. Mede door de tuning is dat enorm goed bevallen overigens. Gewoon een verschrikkelijk fijne daily. Dat kwam ook naar voren in de Mijn Auto video die we hebben gedaan, waar @wouter dezelfde conclusie trok. Maar na een jaar rijden was het ook tijd voor de eerste onderhoudsbeurt onder mijn eigenaarschap.

De kilometerstand van mijn Audi S3 staat op 113.000. Ik kocht de auto met ongeveer een ton op de klok. Op de laatste twee beurten na, was de S3 dealer onderhouden en netjes bijgehouden in het boekje. Die laatste twee beurten waren ook gestempeld en gedocumenteerd, maar niet uitgevoerd door een dealer. Bij dit soort performance auto’s vind ik goed onderhoud belangrijk. Eigenlijk is dat bij elke auto zo. Echter bij bijvoorbeeld een oude Peugeot van een paar duizend euro kijk je wat minder krap dan bij een Audi S3, nietwaar? Kortom, kwalitatief onderhoud en niets dan het beste voor mijn beestje waar ik zo blij mee ben!

In het verleden heb ik met mijn auto’s bij verschillende partijen onderhoud laten uitvoeren. Soms bij de dealer, soms bij de specialist. Afhankelijk van het type auto. Mijn Audi S3 is niet helemaal standaard meer en misschien neig je dan eerder naar een specialist te gaan dan naar een dealer. Maak jezelf echter niets wijs. Ook met mijn S3, die met een dikke 420 pk zo’n 120 pk meer levert dan af fabriek, was ik meer dan welkom bij Audi Centrum Rotterdam, onderdeel van Auto Hoogenboom. De afspraak was dan ook zo gemaakt.

Onderhoud en tuning?

Bij binnenkomst werd gevraagd naar de tuning en ik gaf aan waar de onderhoudsmonteur zoal op moest letten. Zo is niet alleen de ECU en S-Tronic door JDengineering aangepakt, maar is bijvoorbeeld ook start/stop permanent uitgeschakeld. Net als dat de originele downpipe is vervangen voor een exemplaar van JMtuning, een inlaatraject van Racing Line, een luchtfilter van K&N en een intercooler van Wagner.

Audi Centrum Rotterdam zegt rekening te houden met de wensen van de klant. Door van tevoren te vragen wat er aan de auto is gemodificeerd, kunnen ze daar in het onderhoudsproces rekening mee houden. Je komt zo niet voor verrassingen te staan. Denk aan dat je de auto ophaalt en opeens voelt dat er 200 pk is verdwenen. In goed overleg hoef je niet bang te zijn dat dit je overkomt.

Tuning en een officiële dealer is sowieso geen ongebruikelijke combinatie als dat vroeger misschien wel zo was. Zo werken diverse merken samen met tuners om vanuit een dealer tuning te leveren met behoud van de garantie. In het geval van Audi werken ze samen met ABT.

Audi Longlife Onderhoudsservice

Met het groot onderhoud, Longlife Onderhoudsservice noemen ze dat bij Audi, moet de S3 er weer 2 jaar of 30.000 kilometer tegenaan kunnen. Natuurlijk kan het geen kwaad om af en toe even het olie te peilen, of om de bandenspanning te controleren. Dat zijn eigenlijk dingen die je als petrolhead toch al doet. Je koestert je heilige koets immers.

Bijzondere zaken?

Naast het gebruikelijke onderhoud, waren er inderdaad nog een paar dingetjes. Ten eerste stond er nog een terugroepactie open voor het MMI. Een software update werd uitgevoerd. Ik heb naast het MMI nog een aparte module voor Apple CarPlay en Android Auto en dus gebruik ik het eigen systeem van Audi nauwelijks. De software update heeft overigens geen invloed gehad op de module die ik gebruik.

Verder gaf de computer een storing voor de stelmotor van de tankklep. In het ergste geval stopt de stelmotor met functioneren en krijg je de tankklep niet goed meer open. Best lullig als je bij het tankstation met een lege tank staat. Dit is een typisch MQB-kwaaltje en komt ook voor op de Volkswagen Golf en Seat Leon. De stelmotor en tankklep zijn preventief vervangen.

Onderhoud specifiek voor de Audi S3

In de basis is een S3 een Audi A3. Het onderhoud van de Audi S3 komt dan ook grotendeels overeen met zijn minder krachtige broertjes. Het grote verschil zit hem in de aandrijving. De S3 heeft vierwielaandrijving. Dat betekent dat de olie van het Haldex differentieel is ververst. Daarnaast heeft een S3 onder andere grotere remschijven, een andere turbo en sportievere banden dan een standaard A3. Echter waren zaken als de remschijven, blokken en banden nog dik in orde. Geen vervanging op dat vlak dus.

De Longlife Onderhoudsservice bevat voor de rest alle zaken die je verwacht bij een grote beurt. Filters vervangen, (behalve het K&N luchtfilter want deze moet blijven zitten!), olie verversen, remvloeistof verversen en het schuif- en kanteldak schoonmaken en smeren. Daarnaast zijn de ruitenwissers vervangen, die waren behoorlijk versleten.

Kosten en garantie

Toen ik via Instagram een Story deelde van het onderhoud stroomden de DM’s alweer binnen van jullie nieuwsgierige Hollanders, haha. Wat kost dat dan? Een Longlife Onderhoudsservice voor de Audi S3 kost zo’n 800 euro. Dan heb ik de prijs voor het vervangen van stelmotor en tankklep niet meegenomen omdat dit een specifiek geval voor mijn S3 was. Bijt je ook niet vast op deze prijs, afhankelijk van wat er gedaan moet worden aan jouw auto kan de prijs wat hoger of lager uitvallen. In Nederland is het in elk geval zo dat je standaard 15 procent korting krijgt op onderhoud bij de dealer als je Audi vijf jaar of ouder is.

Ook wel fijn van onderhoud van in dit geval mijn Audi S3 bij de dealer is een stukje garantie dat je krijgt. De dealer verstrekt 4 jaar reparatiegarantie, inclusief gratis pechhulp in Europa na onderhoud. Bij de volgende onderhoudsbeurt moet je dan ook weer naar je dealer gaan om die garantie te verlengen.

Tevreden

Uiteindelijk ben ik met een tevreden gevoel weggereden na het onderhoud bij Audi Centrum Rotterdam. De S3 kan er weer even tegenaan. En ik bedoel dit niet om ze een paar veren in de kont te steken, maar de service was fijn en klantgericht. Nog een bedankje aan Daphne voor het maken van de foto’s, Colin voor de werkzaamheden aan mijn auto en Michael voor het contact!