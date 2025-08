Met je eigen auto Mario Kart spelen in Groningen! Maar kijk wel uit

Groningen heeft sinds kort een nieuwe Mario Kart-baan op de ringweg, al moet je wel uitkijken voordat je met je eigen auto een rondje doet.

Als je vaste lezer bent, weet je wellicht dat ondergetekende het grootste gedeelte van zijn leven in het Noorden des lands heeft doorgebracht, de stad Groningen welteverstaan. En aangezien mijn ouders daar tot en met vorig jaar hebben gewoond, is dat nog steeds mijn tweede thuis. En het blijft een mooie stad waarvoor ik altijd warme gevoelens zal koesteren. Mijn geduld, en het geduld van vele andere Stadjers, is echter op verkeersgebied flink op de proef gesteld in de afgelopen paar jaar. De Ringweg was namelijk een hel voor de verkeersdoorstroming en zorgde ervoor dat er veel sluipverkeer kwam in de stad. De Ringweg is in een megaproject volledig op de schop gegaan, maar de werkzaamheden maakten het de afgelopen paar jaar alleen maar erger. Gigantische files op alle toegangswegen waren dagelijkse kost.

Nieuwe Ringweg

Dat alles is opgelost in één klap doordat er een compleet nieuwe ringweg is aangelegd. Geen gelijkvloerse kruising met verkeerslichten meer: de Ring Zuid is nu een doorlopende weg die onder het zuidelijke deel van de stad tunnelt en middels een fly-over de wegen richting Amsterdam, Duitsland en het zuiden verbinden.

De N7, de weg die op de afbeelding helemaal van links onder naar rechtsboven loopt, is van A tot Z verbouwd.

Ook een kruising iets verderop, het Vrijheidsplein geheten, was een gelijkvloerse ‘rotonde’ die nu een ongelijkvloerse fly-over is geworden. Dit verkeersplein licht onder de ‘Apenrots’, het markante gebouw van de Gasunie. Zo kan het verkeer ongestoord van de N7 (die overloopt in de A7 richting Amsterdam) naar de westelijke ringweg rijden. Omdat dit vroeger een soort grote rotonde was, zijn de marges om een nieuwe weg aan te leggen wel wat klein. En dat valt te merken.

Twee van de bochten zijn namelijk erg scherp geworden. Er zijn wel meerdere manieren bedacht waarop het toch voor de gebruiker duidelijk wordt dat afremmen wellicht handiger is. Zo is er vanuit de ene richting een matrixbord geplaatst dat weet wanneer je harder dan 50 rijdt en dan krijg je in felle verlichting te zien ‘U rijdt te hard’ met een waarschuwingsbord erbij. De andere kant blijkt problematischer (met de rode pijl gemarkeerd op de foto beneden).

Ook hier staan borden dat je moet afremmen tot 50 kilometer per uur. En dat is geen blauw adviesbord, nee, een bord met een rode rand. Gewoon doen, dus. Vanwege de scherpte is er, zoals dat technisch heet, verkanting aangebracht in het wegdek, het verhogen van het wegdek aan één kant. Een beetje zoals de Arie Luyendykbocht op Zandvoort: het zorgt ervoor dat de auto van zichzelf al iets meer instuurt. Kortom: er is over nagedacht om deze scherpe bocht toch veilig te maken. Heeft dat gewerkt? Nee.

Mario Kart-bocht in Groningen

Het bleek toen de nieuwe verbinding net open ging niet altijd even makkelijk te zijn om je auto op koers te houden in deze bocht. Het gebeurde vaker dan nodig dat iemand zijn auto achterstevoren in de vangrail parkeerde. Dan hebben we het over een geval per maand, wat de ontwerpers van de weg vaak even achter de oren doen krabben. Onder de bewoners van Groningen kreeg de bocht al de koosnaam Mario Kart-bocht, want het voelde een beetje als dat ene level in Mario Kart (Rainbow Road heette die volgens mij) waar je perfect op de juiste lijn moest rijden, of je viel de leegte in. Dat kan dus nu in Groningen, maar het is niet de bedoeling. Een oplossing zou gekomen zijn in een lichte aanpassing in het asfalt, waardoor een ‘deuk’ eruit gehaald werd.

Nogmaals de vraag: heeft dat gewerkt? En nogmaals het antwoord: nee! Er zijn minstens zeven gevallen bekend van auto’s die een pirouette maken in de Mario Kart-bocht in Groningen sinds begin juli. Zeven keer dezelfde fout in één maand. Sterker nog: iemand die in de flat tegenover de Apenrots woont, heeft op vrijdag een camera opgehangen om eventuele klappers te filmen. Die filmde hetzelfde tafereel twee keer binnen 24 uur (video hieronder via Sikkom).

Onveilig?

We willen echt niet doen alsof deze zeven figuren ofwel niet kunnen autorijden ofwel lijden aan extreme zelfoverschatting, maar uit eigen ervaring kan ik melden dat de Mario Kart-bocht niet zo gevaarlijk aanvoelt als deze statistieken laten lijken. Als je netjes afremt naar 50 km/u (zelfs 60 lukt nog prima) en de lijnen van de weg volgt, is er niks aan de hand. En ja, dat is met een Volkswagen Passat op vrij goede Hankook-banden, maar ook een Volkswagen Up! voelt op die snelheid niet alsof je met de wetten van de natuurkunde aan het spelen bent. En ja, een paar keer was deze ervaring met nat wegdek. De ongevallen gisteren waren ook met nat wegdek, waar je natuurlijk extra op je hoede moet zijn. Enfin: doe dus voorzichtig als je gaat Mario Karten in Groningen.