Niet de bushalte uit het verhaal

Die bus kwam helemaal niet, hahaha.

Groningen, de stad waar ze net even anders naar infrastructuur kijken. Neem nou de Oosterpoortwijk, waar twee gloednieuwe bushaltes als paddestoelen uit de grond zijn geschoten. Klinkt goed en tot hier niks geks, toch?

Mooi niet. Want de buslijn waarvoor ze bedoeld zijn, is vorig jaar al met stille trom vertrokken. Da’s een beetje alsof je een een vliegveld bouwt in de polder, waar later geen vliegtuigen mogen landen. Oh, wacht…

Ken jij die mop van die bus in Groningen?

En dus blinken in een doodgewone straat in de stad Groningen twee kakelverse abri’s in het ochtendlicht. Strakke glazen wanden, een verhoogde stoep – alles helemaal klaar voor een comfortabele instap. Behalve dat er dus niks meer in- of uitstapt. Geen bus, geen passagiers, nada. Klinkt raar, maar is echt waar. Toch?

Autoblog gaat op onderzoek uit. Dus checken we even bij het OV-bureau, want misschien weten zij meer? Nope. Die houden voet bij stuk: de buslijn is en blijft weg. Maar waarom dan toch die haltes? Heeft iemand bij de gemeente Groningen per ongeluk een paar vinkjes verkeerd gezet?

Nee hoor, zegt de gemeente. Het is allemaal hartstikke bewust gedaan. “Superonlogisch, maar goedkoper dan het contract aanpassen” , zeggen ze in Groningen. Je verzint het niet. Er zijn dus ambtenaren die met droge ogen berekend hebben dat het plaatsen van nutteloze bushokjes goedkoper is dan gewoon zeggen: “Laat maar.”

Dan maar eens luisteren naar de bouwers van dit staaltje OV-kunst. “Het stond op de tekening, dus wij moesten het zo uitvoeren. Afwijken mag niet, want dan krijgen we niet betaald,” zeggen die. Logisch, want een bushalte zonder bus is nog altijd beter dan een bus zonder bushalte. Ofzo. Weet ik veel.

En zo zijn de bewoners van een doodgewone wijk in Groningen nu de trotse bezitters van twee spiksplinternieuwe bushaltes die als een soort modern kunstproject de vergankelijkheid van het OV illustreren. Want meer doen ze niet.

Misschien een tip voor de gemeente: zet er een koffieautomaat in. Dan heeft die bushalte tenminste nog een functie. Gratis suggestie, rekenen we niks voor.