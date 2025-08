Peperdure BMW 1M Coupé is op een haar na perfect

Je moet diep in de buidel tasten voor deze BMW 1M Coupé en dan heb je een perfecte uitvoering, op één detail na.

Een BMW M volgde vanaf een bepaald moment in de jaren ’90 een vast patroon. Het moet de ultieme uiting zijn van Freude am Fahren dankzij een krachtige motor, uitmuntend chassis en goede balans. En volgens velen is dat met modellen als de M3 en M5 goed gelukt. Het recept was ook vast: M pakte een standaard BMW, voegde daar hun verbeteringen aan toe in het chassis en de vering, gaf de auto waar nodig een dieet en paste de motor aan. Dat laatste resulteerde vaak in een dusdanig opgepepte motor dat de motorcode veranderde van M of N naar S. Dus een 540i had een ‘M62’-motor, wat voor de E39 M5 de ‘S62’ werd. Met een halve liter extra slagvolume en 400 pk.

De standaard doorbreken

Toen de BMW 1 Serie iets meer gemeengoed werd in de line-up, werd bedacht dat een gefocuste ‘M’-versie daarvan ook wel zou kunnen werken. Vandaar dat BMW een speciale 1 Serie presenteerde die onder de M3 paste. De BMW 1 Series M Coupé (E82) was een bijzonder ding, want in veel opzichten heeft hij alle ingrediënten om een fiasco te worden.

Allereerst, die naam. “1 Series M Coupé”, omdat de namenlogica van deze auto anders de ‘M1’ zou maken. En BMW wilde niet dat het gezien werd als een opvolger van deze voor de racerij bedoelde supercar uit de jaren ’70. Dus 1 Serie met de toevoeging van M Coupé, wat doet denken aan hoe BMW de Z3 Coupé noemde in M-vorm, wat overigens in de volksmond uitgroeide tot ‘1M Coupé’. Het uiterlijk van de 1M was ook bijzonder: om de M-upgrades te laten passen, moest de al ietwat cartooneske coupé nog verder verbreed worden. Je kon maar kiezen uit drie standaardkleuren: wit, zwart en Valencia Orange.

En dan is er nog de techniek van de BMW 1M Coupé. Voor het eerst in lange tijd was dit een M-product zonder speciale motor met S-code. Het was ‘gewoon’ de N54B30 zoals je die vond in vrijwel alles waar ’35i’ op stond bij BMW, iets opgevoerd tot 340 pk. Maar als je die specs wilde, kon je ook net als collega Machiel een BMW Z4 sDrive35is kopen. Het enige dat uniek was voor de 1M was de bak: de DCT werd vervangen door een simpele handbak. De rest van het chassis was ook niet uniek voor de 1M: veel onderdelen werden geleend van de M3. Lang verhaal kort: eigenlijk klopte de 1M Coupé op papier voor geen meter. Vandaar dat BMW hem maar beperkt in productie nam: initieel in oplage van 2.700 stuks, maar er zijn uiteindelijk 6.339 stuks gebouwd. Alsnog zeldzaam spul.

Beste M?

Het recept mag dan op papier voor geen meter kloppen: op asfalt komt de BMW 1M Coupé zeker tot zijn recht. Sterker nog: in de tijd van de meest brute BMW M3 met V8 was de 1M een heerlijke junior voor M. Iets lichter, korte wielbasis, handbak met een toch erg leuke motor voorin: het doet op vele manieren denken aan de hoogtijdagen van de BMW M3. Het levert op dat de 1M vrij snel de boeken in ging als toekomstige klassieker. En dat valt 14 jaar na dato te merken.

(Bijna) perfecte BMW 1M Coupé op Marktplaats

Op Marktplaats vinden we namelijk een BMW 1M Coupé die bewijst dat je erbij had moeten zijn in de prijzendip. Eentje uitgevoerd zoals ’t heurt, in Valencia Orange met verder geen gekke modificaties. Slechts één smetje, je hoort het vaker: zwarte velgen. Het zijn nog wel de Styling 359M-velgen die de 1M leent van de BMW M3 Competition, wat zonder meer een briljant design is. Maar in het zwart oogt het net even iets minder fijn. Goed, daar kan je nog wat aan doen.

Verder is het juiste woord voor deze BMW 1M Coupé ‘maagdelijk’. Hij heeft namelijk maar 37.208 km achter de kiezen. Dat levert wel een dilemma op: houd je hem zo maagdelijk omdat die prijzen wellicht nog gaan stijgen, of wil je genieten van één van de beste M-producten van de afgelopen 20 jaar? Lastig.

Kopen

Want het is al geen goedkoop geintje zoals de BMW 1M Coupé nu op Marktplaats wordt aangeboden: de verkoper wil er 64.950 euro voor zien. Het voordeel dat de 1M de goedkope broer was van de M3 vervalt daarmee ook, want voor de helft van dat geld koop je een hele nette E92. Zou jij het doen? Dan mag je terecht op Marktplaats.

