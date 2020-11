Met je oude diesel door Amsterdam tuffen is nu verboden - Autoblog.nl

Een nieuwe maand is aangebroken en dat betekent ook nieuwe regeltjes. Heb jij een oude diesel, dan heb je niets meer in Amsterdam te zoeken.

Automobilisten met een 15 jaar oude diesel hebben plotseling een uitstekende reden om niet meer bij familie in Amsterdam op bezoek te gaan. Het mag namelijk niet meer. Tenminste, met zo’n dieselwagen. Per 1 november (gisteren dus) ben je niet langer welkom binnen de ring A10 van Amsterdam met een diesel van vòòr 2006.

Was je nu net van plan om ome Henk te bezoeken vandaag dan is er nog niets aan de hand. In eerste instantie zullen er waarschuwingen worden gegeven om mensen te wijzen op de nieuwe regel. De overgangsperiode van waarschuwing naar boete is vrij lang te noemen. Tot en met maart 2021 blijft het bij een “niet meer doen hè”. Daarna gaat de politie wel boetes uitdelen.

Amsterdam is niet de enige stad die diesels van deze leeftijdscategorie aan het weren is. In Arnhem zijn diesels van voor 2005 al sinds vorig jaar niet meer welkom. Daarnaast gaat tevens Den Haag diesels van voor 2006 weigeren. Langzaam maar zeker ben je met een 14 of 15 jaar oude diesel op steeds minder plekken welkom.

Vrijstelling

Duik je in de regels van de Amsterdamse maatregel, dan kom je een vrijstelling tegen. Dit is geen groene vrijstelling zodat je door mag naar de volgende aflevering van Wie Is de Mol?, maar drie uitzonderingen voor oude dieselvoertuigen die wel de milieuzone in mogen.

De dieselauto is een old­ti­mer en heeft een da­tum van eer­ste toe­la­ting (DET) van 40 jaar of ou­der. Deze vrij­stel­ling geldt ook in an­de­re ge­meen­ten met mi­li­eu­zo­nes.

Het voertuig is rol­stoel­toe­gan­ke­lijk

Kam­peer­wa­gen met sub­ca­te­go­rie SA, eigenaar moet wonende zijn binnen de milieuzone van Amsterdam.

De milieuzone zelf

De milieuzone is van kracht op het hele gebied binnen de Ring A10 van Amsterdam. Op de Ring zelf mag je nog wel met een oude diesel rijden. Er zijn enkele uitzonderingen binnen de Ring. Het gaat hier om de Coen- en Vlot­ha­ven en de te­gen­over­ge­le­gen kade in de Mer­cu­ri­us­ha­ven, het wes­te­lijk deel van het ha­ven­ge­bied aan de IJ-oe­ver in Am­ster­dam Noord en de toe­rit naar de P+R RAI en naar de zui­de­lij­ke stand­bou­wers­in­gang bij de RAI.