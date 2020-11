Steeds meer valse rijbewijzen in omloop - Autoblog.nl

In vergelijking met vorig jaar merkt de marechaussee op dat er fors meer valse rijbewijzen in omloop zijn.

Je leest soms verhalen van mensen die al tientallen jaren zonder rijbewijs of geldige papieren rijden. En ja, zolang je een heer in het verkeer bent en niet staande wordt gehouden is de pakkans klein. Met valse papieren proberen te reizen is al een stuk lastiger. Je hebt immers gegarandeerd te maken met de douane als je op een luchthaven bent. En juist daar merken de dames en heren van de marechaussee een nieuwe trend.

Op de luchthaven

Zo zijn het aantal valse rijbewijzen enorm toegenomen. Opmerkelijk, want het is dit jaar op de luchthavens door het coronavirus een stuk rustiger met reizende personen in vergelijking met voorgaande jaren. Tot op heden heeft de marechaussee al 215 mensen betrapt op het hebben van een vals rijbewijs. Vorig jaar lag dit aantal nog op 122, aldus De Telegraaf vanmorgen.

Een directe verklaring voor het aantal stijgende valse rijbewijzen heeft de marechaussee niet. Vermoedelijk reizen criminelen gewoon door, corona of niet. Terwijl de vakantiegangers wel meer thuisblijven. Volgens de marechaussee doen criminelen niet eens hun best om de rijbewijzen te vervalsen. Zo worden onder meer landen verzonnen.

In het verkeer

Op de weg heeft de politie ook vaak genoeg te maken met valse rijbewijzen. Tot nu toe zijn er in het verkeer geen opvallende veranderingen geconstateerd in vergelijking met voorgaande jaren. Tot op heden heeft de politie dit jaar 489 keer met valse rijbewijzen te maken gehad. Vorig jaar lag dat aantal op 491.