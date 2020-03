Met je Porsche Cup auto over Zandvoort

Het duurt nog even voordat er weer voor ‘het echie’ gereden mag worden met een Porsche op Zandvoort. Dus het blijft vooralsnog bij trainen.

Ronde Porsche op Zandvoort als voorbereiding op Le Mans

Wat heeft Le Mans met Zandvoort te maken? Porsche Carrera Cup rijder Loek Hartog mag daar in 2020 gaan rijden. Hij was de gelukkige winnaar van de loterij om het enige Benelux startbewijs voor de Carrera Cup race op Le Mans in 2020. Alle Benelux rijders in het kampioenschap maakten kans om dit felbegeerde ticket. Maar zijn naam kwam uit de hoge hoed. Maar eind vorige week werd bekend dat ook Le Mans 2020 uitgesteld is naar september. Alsnog zou dat betekenen dat hij voor zijn 18e verjaardag op Le Mans debuteert.

Dus net als voor veel andere coureurs blijft het vooralsnog bij trainen in 2020 en is racen om de knikkers er nog niet bij. Tijdens een training vorige week op Zandvoort had hij de on-board camera in zijn Porsche aan staan. We rijden een rondje mee met Loek Hartog.

foto’s: Loek Hartog