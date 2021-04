Porsche 992 GT3 Cup maakt zijn opwachting op Zandvoort - Autoblog.nl

Zandvoort stond gisteren in het teken van de nieuwe Porsche 992 GT3 Cup.

Een nieuwe generatie 911 betekent ook een nieuwe generatie 911 GT3 Cup. Deze versie loopt voor op de straatlegale GT3. De onthulling was eerder en de Cup-versie maakt nu ook eerder zijn opwachting in Nederland. De gloednieuwe 992 GT3 Cup was gisteren op Zandvoort te zien.

Het ging daarbij niet om één enkel exemplaar, er waren maar liefst 49 exemplaren van de kersverse 992 GT3 Cup aanwezig. Zoveel waren er nog niet eerder bij elkaar. Deze waren er niets voor niets: alle teams en rijders van de Porsche Carrera Cup Benelux en Porsche Supercup mochten de auto’s voor het eerst aan de tand voelen. Ook onze hoofdredacteur was ter plaatse en mocht een rondje mee met Larry ten Voorde.

De 992 GT3 Cup is even krachtig als de GT3 die de openbare weg onveilig mag maken. Het circuitmonster produceert dus 510 pk en 470 Nm koppel. Qua looks is de auto ook extremer geworden. De GT3 Cup heeft nu luchtinlaten in de heupen á la 911 Turbo. Net als de straat-GT3 heeft de Cup zwanenhals-steunen, maar dan nog een maatje groter.

De Porsche 992 GT3 zijn er dus klaar voor om dit seizoen in actie te komen in de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Supercup in het voorprogramma van de F1. Vorig jaar was het een Nederlander die in deze klasse met de overwinning aan de haal ging: Larry ten Voorde.

De 24-jarige Enschedeër zal ook dit jaar weer van de partij zijn. Daarnaast zullen er bij het Nederlandse GP Elite nog vier andere Nederlandse coureurs acte de présence geven. Als je dus graag wil duimen voor Hollandse jongens, dan kan dat. De coureurs hebben nu de auto’s nu alvast op eigen bodem aan de tand kunnen voelen.

De onboard video van onze hoofdredacteur die zijn gordels niet helemaal goed had aangetrokken hebben jullie nog te goed…