Murray T.50 V12 motor klinkt briljant

Jazeker, dat kunnen we nu al zeggen van de Murray T.50 V12 motor. Er is een teken van leven.

Zoals altijd wordt de autowereld regelmatig verrijkt met nieuwe supercarmerken. Soms lijkt er geen einde te komen. Namen en badges die je niets zeggen, maar prestaties waar elke McLaren en Ferrari slechts van kunnen dromen.

Niet van de grond

Een groot verschil is dat de meeste projecten niet van de grond zullen komen, terwijl je al jarenlang Ferrari’s kunt kopen. Daarbij hebben Ferrari’s al lange tijd bewezen bijzonder waardevast te zijn (eufemisme). Kortom, waarom moeten we dan zo melancholich worden van de Gordon Murray Automotive T.50? Wederom met een badge die je waarschijnlijk niets zegt.

Ultieme auto’s voor petrolheads

Het ziet er naar uit dat de T.50 de ultieme auto voor petrolheads zal worden. Niet alleen de ultieme, maar ook de laatste der mohikanen. De T.50 krijgt namelijk een atmosferische motor. De spectaculaire supercar staat gepland voor mei. Of ze dat willen gaan halen is maar de vraag, gezien de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Enfin, Gordon Murray is een ‘nieuw supercarmerk’ en toevallig is de Zuid-Afrikaan ook de ontwerper en bedenker van de McLaren F1. Je weet wel, met die briljante BMW-V12. De Murray T.50 V12 motor belooft eveneens een absolute parel te worden.

Cosworth

Waarschijnlijk dat het nieuws beetje bij beetje zal binnendruppelen, want vandaag zijn de eerste ‘klanken’ bekend gemaakt. Op de website van Gordon Murray is te zien en te horen hoe Cosworth, dat de motoren gaat bouwen, een bank van drie cilinders aan het testen is. Klinkt niet verkeerd voor een driepitter.

V12

De motor zal een huzarenstukje worden. De Murray T.50 V12 motor, een 3.9 liter grote twaalfcilinder, gaat ongeveer 650 pk en 450 Nm produceren. Deze motor zal een ongelooflijk aantal toeren draaien: 12.400 per minuut! De slechts 980 kilogram zware auto gaat gebouwd worden in een nieuwe fabriek in Dunsfold, de plaats waar ook het Top Gear-circuit ligt. Productie zal aanvangen in 2021. De Gordon Murray T.50 zal 2.300.000 pond gaan kosten, voor belastingen. Er worden 125 exemplaren gebouwd: 100 straatlegale monsters, en 25 specifiek voor het circuit.