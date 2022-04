Met tientallen miljarden wil Honda opgelopen achterstand goedmaken

Honda investeert tientallen miljarden euro’s in de ontwikkeling van elektrische auto’s.

Op deze manier kan Honda de opgelopen achterstand goedmaken. Want in vergelijking met Koreaanse en Europese merken hebben de Japanners nog geen baanbrekende innovaties laten zien. De Honda e was een grappig karretje, maar stelde qua actieradius en laadsnelheid enorm teleur.

Honda aan de elektrische auto’s

Toshihiro Mibe, CEO van Honda, heeft bekendgemaakt omgerekend meer dan 36 miljard euro te investeren in de ontwikkeling van EV’s. Die investering zal over de komende 10 jaar uitgesmeerd worden. De doelstelling van Honda is om in 2040 alleen nog maar elektrische auto’s te verkopen.

Met deze investering moet Honda over acht jaar een grote speler worden op het gebied van EV’s. Het merk spreekt over 30 volledig elektrische modellen in 2030. En in dat jaar moeten er 2 miljoen EV’s van de band gaan rollen.

Honda is groot geworden met het aanbieden van vooral hybride modellen. Een vergelijkbare strategie zag je bij Toyota en Lexus. En niet geheel toevallig hebben laatstgenoemde merken ook nog geen baanbrekende EV in de markt. Al worden nu de eerste stappen gezet met onder andere de Toyota bZ4X.

Werk aan de winkel voor Honda om ook snel goed concurrerende elektrische auto’s op de markt te hebben. Een WLTP-actieradius van meer dan 400 kilometer en 125 kW zijn bijvoorbeeld mooie waarden om aan te werken. De Honda e komt niet eens in de buurt hiervan. Deze EV heeft een opgegeven WLTP-bereik van 210 tot 222 kilometer en kan maximaal 56 kW snelladen.