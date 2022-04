Meeste verkeersslachtoffers zitten op de fiets

Levensgevaarlijk, dat fietsen. De meeste verkeersslachtoffers in 2021 met ernstig letsel zaten op de fiets.

Moest je vroeger nog vrezen voor je leven in een Suzuki Alto of Daihatsu Cuore, tegenwoordig zijn ook de A-segment autootjes behoorlijk veilig. De kans op letsel in een personenauto is enorm gedaald. Zelfs een hobbel nemen met 100 km/u op de A28 doorsta je vanuit de auto zonder letsel. Hoe anders is het gesteld met kwetsbare verkeersdeelnemers.

Verkeersslachtoffers 2021: ongelukken met de auto

Uit nieuw onderzoek van kenniscentrum VeiligheidNL blijkt dat van alle 110.000 verkeersslachtoffers in 2021 de auto op de vierde plek komt te staan. Er waren vorig jaar 10.000 slachtoffers met licht letsel naar aanleiding van een ongeluk met een personenauto. In zo’n 5.000 gevallen ging het om zwaar letsel.

Verkeersslachtoffers 2021: ongelukken met de fiets

Door ongelukken op brommers en scooters waren er meer dan 10.000 slachtoffers met licht letsel. En voetgangers meer dan 10.000 slachtoffers met zwaar letsel. Fietsers spanden echter de kroon in 2021. In 45.000 gevallen was er sprake van ernstig letsel. In meer dan 70.000 gevallen licht letsel. Dat betekent dat twee derde van alle verkeersslachtoffers in 2021 een fietser was.

Het zijn vooral enkelvoudige fietsongevallen (63%). Dat betekent dat fietsers, vaak ouderen, bijvoorbeeld vallen van de tweewieler. De opkomst van de e-bike is daar debet aan.

Het dragen van een fietshelm zou de kans op hersenletsel met een derde verminderen. Maar de helm is niet echt geïntegreerd onder Hollanders op de fiets. In slechts 25 procent is er sprake van een botsing met een tegenpartij, zoals een personenauto

De e-bike is op die ongelukken na misschien we de beste uitvinding sinds gesneden brood. Want

Neemt minder plaats in de schuur in dan een scooter

Is goedkoper dan een nieuwe scooter

Hoeft geen WA verzekering (want alle ongelukken zijn toch enkelzijdig)

Geeft je een moreel superioriteitsgevoel (want geen ‘vieze’ bah bah elektrische scooter)

Ziet er super sportief uit (beetje net als luchtgitaar spelen, maar meer ingeburgerd)

Het eerste waarschuwingsschot wordt al gegeven bij de uitkomsten van dit onderzoek: ‘zou een helm niet handig zijn’. De Nederlandse federatie van kappers is ook blij, want oudere fietsers met helm op betekent extra watergolfjes, permanentjes en meer paarse spoelinkjes. Win Win!