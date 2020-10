RDW is eindelijk klaar met het gesjoemel van Jeep en Suzuki - Autoblog.nl

Na vijf jaar onderzoek is de RDW klaar met het gesjoemel van Jeep- en Suzuki-diesels.

Wie dieselgate denkt, denkt waarschijnlijk meteen aan Volkswagen. Maar hoewel de Duitsers wel het startschot gaven voor een ware heksenjacht tegen diesels, waren het lang niet de enige autobouwers die sjoemelden met de uitstootcijfers. Zo moet Mercedes miljarden euro’s overmaken naar de Verenigde Staten omdat hun dieseluitstoot niet in de haak was, maar ook bij Jeep en Suzuki was er iets smerigs aan de hand.

De Jeep Grand Cherokee en de Suzuki Vitara werden namelijk allebei met een dieselmotor geleverd die flink meer uitstoten dan eigenlijk mag. In de BNR Nationale Autoshow gaf adjunct-divisemanager Maarten Balk van de RDW uitleg over de twee sjoemeldiesels en het onderzoek wat er achter lag.

Gesjoemel

Het onderzoek begon namelijk in september 2015, na het uitbreken van Volkswagens dieselschandaal. Toen heeft de RDW alle dertig auto’s waar ze een emissiecertificaat voor hebben uitgegeven, nader onderzocht. Deze auto’s waren op basis van laboratoriumtesten goedgekeurd, maar werden nu aan praktijktesten onderworpen. Met veertien auto’s was niks mis, de andere zestien wel. Deze werden verzocht naar RDW’s hoofdkantoor in Zoetermeer te reizen, om daar tekst en uitleg te geven. Het gaat hierbij om auto’s ‘met opmerkelijk emissiegedrag’. “Dan moet je denken aan een auto die bij een koude start een hogere uitstoot heeft ten opzichte van een warme start. Dat zou niet zo moeten zijn”, zegt Balk.

Welke zestien fabrikanten het waren, zegt Balk niet. Wel was het een veerzameling van onder meer Japanse, Amerikaanse en Italiaanse autofabrikanten. Met ‘foto’s en een overload aan data’ probeerden ze aan te tonen dat hun auto’s niet de regels overtreden. Een auto mag namelijk meer uitstoten dan wettelijk is voorgeschreven, mits de fabrikant hiermee de motor wil beschermen. Denk aan hoge omgevingstemperaturen, of wanneer de auto op hoge hoogte rijdt.

RDW onderzoekt Jeep en Suzuki

Van de zestien fabrikanten, bleven er twee over die het niet konden uitleggen: Jeep en Suzuki. Bij Suzuki gaat het om de Euro 6b-motor, deze stootte gemiddeld genomen tien keer meer stikstof uit dan mocht. Jeep was met de Euro 5a-motor wat dat betreft nog geniepiger, die stootte vijftien keer meer stikstof uit dan mocht.

RDW startte toen – we hebben het inmiddels over 2017 – een onderzoek om erachter te komen waarom de auto’s zoveel uitstoten. De conclusie wordt bij BNR niet gedeeld, wel benadrukt Balk dat er geen sporen van sjoemelsoftware zijn aangetroffen. De RDW heeft dus geen bewijs van opzet gevonden bij het gesjoemel van Suzuki en Jeep.

Begin dit jaar kwamen beide autofabrikanten terug met een softwareupdate voor het motormanagmentsysteem. Die update heeft de RDW gecheckt, afgelopen zomer heeft de Dienst Wegverkeer kunnen bevestigen dat de update werkt. De terugroepactie kan dus eindelijk beginnen en de ruim zevenhonderd Nederlandse diesels kunnen naar de garage. Die terugroepactie is vooralsnog vrijwillig, maar dat betekent niet dat niemand het doet. Op basis van een eerdere Suzuki-terugroepactie gaat 98 procent van de autobezitters naar de garage voor zo’n terugroepactie, stelt Balk. En als ze dat niet doen? Dan zouden ze binnenkort zomaar eens een wegverbod kunnen krijgen.

