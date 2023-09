Michel Perridon heeft inmiddels 32 (!) Bugatti’s

Als je dacht dat Perridon alleen een paar Veyron’s en een Chiron had heb je het mis.

Als je hobby Bugatti’s verzamelen is, dan heb je het écht gemaakt in het leven. Een bekende beoefenaar van deze hobby is natuurlijk Michel Perridon, die zijn geboortestad Rotterdam inmiddels heeft verruild voor Dubai. Daar zijn ze waarschijnlijk wat minder snel onder de indruk van auto’s, maar Perridon heeft een collectie die zelfs oliesjeiks jaloers kan maken.

We kennen allemaal de drie Veyron’s en de Chiron van Perridon, maar zijn collectie is veel groter dan dat. Dat bleek vorige week maar weer eens, tijdens het jaarlijkse Bugatti Festival in Molsheim. Daar had Perridon – die natuurlijk kind aan huis is bij Bugatti – een paar leuke speeltjes meegenomen.

Een van deze auto’s was de onderstaande EB110 SS, die gewoon op Nederlands kenteken staat. Of eigenlijk moeten we zeggen: wéér op Nederlands kenteken. Deze auto was namelijk eerst van Jan Stuivenberg. Hij had de auto verkocht aan een Duitser, maar in 2021 kwam de auto dankzij Perridon weer opnieuw in Nederlandse handen.

Van de EB110 SS zijn maar 33 exemplaren gebouwd, maar het kan nóg specialer. Perridon had ook een Type 45 meegenomen (de tweede auto van rechts op de headerfoto). Dit is een prototype waar er slechts twee van gebouwd zijn. Dit was de allereerste auto met een 16-cilinder.

De lichtblauwe ‘Tank’ die je links op de foto ziet is eveneens van de heer Perridon. Dit is een 100 jaar oude Bugatti Type 32, waar er maar vijf van gebouwd zijn. De Bugatti Type 57G rechts op de foto (die ook de bijnaam Tank had) is zo mogelijk nog specialer. Deze won in 1937 de 24 uur van Le Mans.

Perridon’s obsessie met Bugatti beperkt zich overigens niet tot auto’s. Hij verzamelt namelijk ook kunstwerken van Rembrandt. En dan bedoelen we Rembrandt Bugatti, de broer van Ettore. Perridon had ook een selectie van deze kunstobjecten meegenomen naar Molsheim.

In totaal heeft Michel Perridon inmiddels 32 Bugatti’s in zijn bezit (de kunstwerken niet meegerekend). Dit zijn voornamelijk klassiekers, maar vorig jaar nam hij ook nog een Chiron Super Sport 300+ in ontvangst. Toen woonde hij al in Dubai, dus de aankoop ging dit keer niet gepaard met een gulle bijdrage aan de Nederlandse schatkist.

Via: Liberum