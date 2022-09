Autoblog Spot van de Week: 3x Bugatti Veyron

Dit überdikke trio is – uiteraard – gespot in Rotterdam. Maar dat zou zomaar eens de laatste keer kunnen zijn.

Jullie hadden nog iets te goed van ons, namelijk de nieuwe Spot van de Week. Of beter gezegd: de Spot van Vorige Week. Normaliter doen we deze rubriek op zondag, maar gisteren hadden we al aandacht voor spots in de vorm van vakantiespots. Daarom hebben we de Spot van de Week een dagje verzet.

We hebben deze keer een topspot van de bovenste plank, namelijk een combo met drie Bugatti Veyron’s. Er zijn maar weinig plekken op aarde waar je drie Bugatti’s tegen kunt komen, maar Rotterdam is er een van.

Daar woont namelijk de heer P., die een grote voorliefde voor het merk schijnt te hebben. Mensen met een voorliefde voor Bugatti’s zijn er wel meer, maar Perridon heeft toevallig ook veel geld. Hij koopt ze dus gewoon.

Iedereen is bekend met het wagenpark van Perridon, maar het is niet zo dat hij dagelijks met een stoet Bugatti’s door 010 aan het flaneren is. Als spotter moet je dus heel veel geluk hebben om alle drie de Veyrons tegelijk te zien. @arnoldh had dit geluk, want hij kwam dit trio tegen bij de Harbour Club, van oudsher een van dé hotspots in de stad.

We zullen (wellicht ten overvloede) nog even toelichten om welke drie auto’s het ook alweer gaat. De oudste van het stel is de ‘oer-Veyron’ met 1.001 pk, die Perridon al sinds 2007 in zijn bezit heeft.

In 2009 kwam de daar de witte Veyron bij, wat een Grand Sport is. Daar kan dus het dakje vanaf, wat op deze foto’s ook gedemonstreerd wordt. Het pronkstuk van de collectie is de Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Car Edition, waar er maar 8 van gebouwd zijn. Dit is natuurlijk een van de talloze limited editions, maar toch…

Wat deze spot extra bijzonder maakt: boze tongen beweren dat de Veyrons inmiddels niet meer in Nederland zijn. Perridon heeft namelijk Monaco aan de Maas verruilt voor Dubai. De auto’s staan nog gewoon op Nederlands kenteken, maar het schijnt dus dat hij ze heeft laten overvliegen. Tot zover Autoblog Boulevard.

Één ding is in ieder geval zeker: @arnoldh pakt met deze combo de Spot van de Week. Hij krijgt dus een Autoblog-pet toegestuurd en zijn spot wordt een week lang uitgelicht op de frontpage.

Wil je ook kans maken op de felbegeerde titel Spot van de Week? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots!