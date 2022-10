Dutchbugs neemt zijn Bugatti Chiron SS300+ in ontvangst

Dutchbugs, de inmiddels niet meer zo relevante online-naam van Michel Perridon, omvat nu ook de gloednieuwe Bugatti Chiron SS 300+.

Voor het feit dat auto’s in Nederland zo duur zijn, staan er toch aardig dikke exemplaren op kenteken. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat er negen kentekens officieel uitgegeven zijn aan een Bugatti Chiron in Nederland? Nou is er één waar de cataloguswaarde ‘slechts’ 2,6 miljoen euro is, maar de rest staat voor alles tussen de 3,3 en 4,06(!) miljoen euro te boek. Ka-ching!

Dutchbugs

De allereerste Bugatti Chiron met gele kentekens is een grijs/donkerblauwe met kenteken NT-595-G. Deze behoort tot wat voorheen (en eigenlijk nog steeds) bekend staat als het persoon ‘Dutchbugs’. Dit omdat naast de Chiron ook nog een Veyron 16.4 (ook de eerste), een Veyron Grand Sport (ook de eerste maar ook enige) en een Veyron Grand Sport Vitesse (ook de eerste en enige) in de stal staan. En daar hield het niet op. Toen de recordbrekende Bugatti Chiron Super Sport 300+ werd onthuld, werd bekend dat ook deze zich zou toevoegen aan de Rotterdamse thuishaven van Dutchbugs.

Michel Perridon

De naam Dutchbugs is overigens een beetje overbodig geraakt, want de man achter deze bijnaam was al een bekende zakenman en wist recent met programma’s als Dragons’ Den iets meer bekendheid te krijgen onder mensen die de Quote 500 niet lezen. We hebben het natuurlijk over Michel Perridon. Wij vonden het altijd dapper dat hij gewoon een flinke BPM-som aftikt om deze Bugatti’s op gele platen te krijgen en wisten bijna zeker dat de SS300+ een nieuw record zou vestigen: de hoogste cataloguswaarde van Nederland. Dus niet. De Bugatti Chiron SS 300+ van Michel Perridon gaat ons grondgebied (nog) niet zien.

Dubai

Want het ‘Dutch’ uit Dutchbugs verandert nu ook. Goed, Perridon is en blijft Nederlands, maar zijn zaken niet meer. De op-en-top Rotterdamse Perridon voelde zich ‘niet meer gewaardeerd’ in Rotjeknor en dus maakte hij recent een ommezwaai. Hij is in Dubai gaan wonen. Nou zal het vast ook niet toevallig zijn dat in Dubai niet zo moeilijk gedaan wordt over belastingen, maar dat kun je Perridon moeilijk aanrekenen. De ondernemer gaat aldaar zijn leven voortzetten en dus is zijn Bugatti Chiron SS300+ dus ook daar uitgeleverd. Daar maakte Bugatti een gelikte video van:

Museum

Het gaat dus lekker voor Michel Perridon en de lol moet nog beginnen. In 2023 wil hij “The Perridon Experience” openen in Dubai. Dat wordt een museum waarin hij zijn autocollectie kan laten zien, waaronder natuurlijk zijn imperium aan Bugatti’s. In gesprek met Quote vertelt Perridon dat hij inmiddels 23 auto’s heeft, zowel oud als nieuw. Ook laat hij weten dat bovenstaande video gemaakt is met dank aan een politie-escorte en hij dus even het gas mocht intrappen. We hoeven ons geen zorgen te maken dat de auto beschadigd is geraakt: “hij staat weer veilig”. Wij maakten ons geen zorgen: als 490 km/u op een tweede wereldoorlogse startbaan mogelijk is, dan is minder dan de helft op een kaarsrechte Dubaise snelweg van een paar jaar oud hopelijk kinderspel.