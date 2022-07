Mick Schumacher mag niet winnen van Guenther Steiner

Ja, dat is een boude uitspraak inderdaad. Maar het lijkt er toch echt op dat Mick Schumacher niet mag winnen van Guenther Steiner.

Laten we het eens over het Haas Formule 1-team gaan hebben. Daar praten we namelijk veel te weinig over. Is ook niet zo heel gek, gezien het feit dat ze zich voornamelijk bezighouden met gevechten in de achterhoede en op héél goede momenten in het middenveld, maar toch.

Het is namelijk wel degelijk een interessant team, dat Haas. Allereerst natuurlijk vanwege Guenther Steiner. De Oostenrijkse teambaas is sinds het vertrek van Kimi uit de F1 met afstand de leukste persoon die op de grid rondloopt. Maar er is meer! Er zijn perikelen. En juist daar gaan wij het over hebben.

Mick Schumacher in de langzaamste Haas

De zojuist al aangehaalde perikelen betreffen Mick Schumacher en zijn auto. Het lijkt er namelijk op dat hij niet sneller mag zijn dan zijn teamgenoot. Want hoe verklaar je anders dat niet hij, maar Kevin Magnussen wél als eerste met updates op de Haas gaat rondrijden? Nou?

Nee, het is een complot, wat ik je brom. Guenther Steiner wil gewoon niet dat Mick Schumacher hoge ogen gaat gooien. Hij is waarschijnlijk bang dat er weer een hegemonie van een Schumi gaat komen en er straks niemand meer geïnteresseerd is om naar de wedstrijden te kijken…

Onderdelen voor Mick nog niet beschikbaar

Of is er iets anders aan de hand? Wordt de soep alweer niet zo heet gegeten als dat deze wordt opgediend? Daar lijkt het wel op, de werkelijke reden voor de updates aan slechts 1 auto is een heel andere. Een veel simpelere ook. alleen niet zo smeuïg.

De updates voor de auto van Mick Schumacher zijn namelijk simpelweg niet op tijd klaar, meldt Racingnews.365.nl. Ze hebben slechts voor 1 auto de updates af en die gaat vanzelfsprekend naar de coureur die het hoogst staat op de ranglijst. En dat is niet Mick, maar Kevin.

Haas heeft als enige team dit jaar nog geen updates uitgevoerd en in Hongarije is het dan eindelijk zover. En in principe zijn er voldoende onderdelen om allebei de auto’s te voorzien van snellere onderdelen, alleen is er dan niets meer over, mocht 1 van de twee schade rijden. Wat nog wel eens gebeurt…

Daarom en nergens anders om krijgt Mick Schumacher zijn updates dus na de zomerstop en niet zoals Magnussen al in de laatste race daarvoor.

Jammer, het had zo’n leuk relletje kunnen worden. Gemiste kans!