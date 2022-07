Lijstjesvoer: alle 911 RS-modellen op een rij!

Lekker genieten deze dinsdagavond met de meest afgetrainde Porsche 911, de RS!

Binnenkort komt Porsche met de nieuwe 911 GT3 RS. Dat kan niet anders. De 911 GT3 is er nu een tijdje en de eerste facelift van de 992 lijkt aanstaande. Vaak voor dat moment aanbreekt, komt Porsche nog met een feestmodel. Van de 992 komen er meerdere. De 992 GT3 RS is een zekerheidje. Andreas Preuninger heeft al aan Autoblog bevestigd dat deze versie op stapel staat. Daarbij hebben we ook de nodige scoops voorbij zien komen en zijn er diverse geruchten de revue gepasseerd.

Het leek ons een uitermate geschikt moment om eventjes stil te staan bij de RS-modellen. De 2.7 bestaat namelijk 50 jaar.

911 Carrera RS 2.7

1973

De eerste Porsche 911 RS verscheen als een – hoe kan het ook anders – homologatiespecial! De combinatie van een laag gewicht, gewillige 2.7 motor én een iconisch uiterlijk zorgden ervoor dat deze auto 50 jaar na dato alsnog zeer tot de verbeelding sprak.

Er zijn drie versies van de RS 2.7. Stiekem wel wat meer. Uiteraard lichten we het toe! Ten eerste was er een prototype, die komt uit 1972 en was niet voorzien van de herkenbare ducktail-spoiler.

Pre-preductiemodel

Vervolgens is er het productiemodel. Daarvan zijn er drie series, waarvan er twee heel erg bekend zijn. De Touring en de Lightweight. Dan is er ook nog een ‘RSH’. Dit was de ware homologatie-versie.

911 Carrera RSH

We leggen het eventjes uit. Enerzijds wilde Porsche deze auto gebruiken ter homologatie, anderzijds waren ze bij Porsche bang dat er nauwelijks gegadigden voor waren. Er was dus een luxe Touring (de M-471) en een sportievere Leichtbau (de M-472). Echter, beide uitvoeringen werden ‘aangekleed’.

Porsche bouwde de 911 Carrera 2.7 RS en liet deze homologeren met een gewicht van iets meer dan 900 kg. Ze werden daadwerkelijk allemaal per stuk gewogen (met coureur erin) en gecontroleerd. Daarna gingen ze terug naar de fabriek alwaar Porsche er een Touring of Leichbau van maakte. Op 17 exemplaren na en dat zijn de ultra-zeldzame RSH-versies, dat zijn de ware homologatie-auto’s.

911 SC RS (954)

1984

Deze wordt nog weleens vergeten. Dat is omdat Porsche er erg weinig van heeft gebouwd. Net als de 2.7 is de 3.0 een homologatiespecial en voor de Evolutie-specificatie hoefde Porsche maar 20 stuks te bouwen, aldus geschiedde. Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat deze kwam.

In de jaren ’70, na de 2.7, vervulde de 911 Turbo de rol als homologatiespecial (Porsche racete toen veel met turbo’s) en deze zou opgevolgd worden door de 959, waarmee Porsche aan Dakar én Le Mans zou meedoen. Dat project liep flink wat vertraging op waardoor de 911 SC RS (Super Carrera, Renn Sport) ontstond. Er zijn er 20 van gebouwd en de meeste zijn gebouwd voor competitiedoeleinden. Echter, er zijn ook een paar straatuitvoeringen!

911 Carrera RS (964)

1992

In 1992 kwam Porsche eindelijk weer met een model dat écht een opvolger was voor de Carrera RS 2.7. De SC RS was wel érg zeldzaam. Het leuke van de RS is dat het een compleet ander beestje is, zonder dat de motor enorm anders is. De 3.6 liter zescilinder boxer levert 260 pk, 10 meer dan standaard (alhoewel kenners zeggen dat het verschil groter is).

Er zat een lichter vliegwiel aan vast en de transmissie had kortere overbrengingen, waardoor je een veel sportiever gevoel ervaarde. Ten opzichte van de al niet al te zware 911 Carrera was de 964 aanzienlijk lichter: 115 kg minder. Voor een betere wegligging was het onderstel met 4 centimeter verlaagd. In het interieur zat vooral weinig luxe. Maar wat heb je nu werkelijk nodig in zo’n 964? Precies, niets.

964 RS Touring

911 RS America (964)

1993

Ondanks dat wij Europeanen circuitspeeltjes krijgen, zijn het de Amerikanen die het echt waarderen en heel veel kopen. Dat weten we nu. Maar Porsche USA wist dat in de jaren ’90 nog niet. De Amerikaanse markt stond eigenlijk ook te springen op een dergelijke hardcore versie. Na veel zeuren kregen ze een soort halffabrikaat. De basis was een 911 Carrera, maar dan kaal.

RS America

Dus geen airco, dakraam, radio, stuurbekrachtiging en dergelijke. Alhoewel een hoop wel als optie besteld konden worden. De motor is standaard, dus 250 pk sterk. De RS had ook de vlakke deurpanelen van de RS. Verder ook geen kortere bak en het sportonderstel was ietsje milder. Een duidelijk visueel verschil: de grote turbo-spoiler.

911 Carrera RS 3.8 (964)

1994

Een soort evolutieversie van de 3.6 en tegenwoordig een zeer gewild verzamelobject. Dermate gewild dat het eigenlijk niet meer leuk is. De 3.8 is in grote lijnen gelijk aan de 3.6, alleen is de motor groter dankzij een grotere boring. Stiekem is het overigens een 3.7 als je correct afrondt (3.746 cc). Het vermogen steeg daardoor van 260 naar 300 pk. Ook was er een extra heftige aero-kit met dikke bumpers en een enorme spoiler.

911 Carrera RS 3.8 (993)

1996

Gek genoeg komt de 993 RS versie minder vaak bovendrijven op veilingen en YouTube-video’s. Uiteraard hebben wij van Autoblog ermee gereden, @CasperH mocht destijds achter het stuur ervan zitten en de boxer lekker laten fauchen. De motor was wederom goed voor 300 pk, gekoppeld aan een zesbak met extra korte overbrengingen en een sperdifferentieel.

De RS 3.8 Leichtbau, met spoilerpakket

Voor een betere wegligging was er een sportiever onderstel met Bilstein-dempers en er waren meer verstevigingen voor een betere wegligging. De remmen waren afkomstig van de 993 Turbo. Je kon de auto krijgen met de Aerokit, waarmee de auto precies lijkt op een GT2, dat in de jaren ’90 dienst deed als Homologatiespecial. Het is dat de auto GT2 heet, maar stiekem hoort die auto eigenlijk in de RS-lineup thuis.

911 GT3 RS (996)

2003

In principe zou je de GT3 kunnen zien als een soort RS. Sterker, sneller, lichter en meer hardcore. Van de eerste GT3 kwam géén RS, maar van het facelift-model wel. In vergelijking met de gewone GT3 is de motor overigens wél ietsje afwijkend, zowel in het in- als uitlaattraject. Qua vermogen maakte het op papier niet uit, maar de RS-motoren zijn krachtiger.

Mede dankzij de spoiler die zorgde voor een ram-air effect, waardoor je op snelheid nog eens 15 pk extra tot je beschikking hebt. Het chassis was aanzienlijk straffer, voor het betere circuit-werk. Dat klopte, want Walter Rohrl was met de 996 GT3 RS sneller op de Nordschleife dan met de 996 GT2! Alle 996 GT3 RS-modellen zijn wit, met naar keuze een rode of blauwe streep met corresponderende velgkleuren.

911 GT3 RS (997)

2007

Misschien is dit wel de ultieme GT3 RS. Precies de goede combinatie tussen oud-nieuw, prestaties, geluid en looks. De 911 GT3 RS combineert alles. Wederom is de 911 GT3 de basis. De RS-versie is slechts 45 kilogram lichter. Dat klinkt niet als heel erg veel. Je krijgt echter wel een Carrera 4-body die zwaarder en breder is. Dus er werd eerst wat gewicht toegevoegd, alvorens Porsche het eraf kon gaan schaven.

Qua topsnelheid is de RS-versie langzamer dan de GT3, vanwege de grotere weerstand door de bredere koets en de grotere spoiler. De motor is de heerlijke Mezger, goed voor 415 pk. Voor het eerst kwam de 911 GT3 RS ook naar de Verenigde Staten. Die versies wijken wel iets af met andere wielbouten, kleinre brandstoftank en glazen ruiten (in plaats van plexiglas op de EU-versies).

911 GT3 RS (997)

2011

Ach jo, we halen het woord ultieme GT3 maar weer even van stal. Want dít moet ‘m eigenlijk zijn. Ondanks dat de 997 GT3 RS duurder is, is de 997.2 GT3 RS de ultieme versie. Voor het eerst kreeg de GT3 RS-versie meer vermogen dan de reguliere GT3. Geen 435 pk, maar 450 pk.

Qua looks is het een rommeltje. De spoiler is serieuzer (maar oogt nogal aftermarket). De striping is eveneens over the top. De achterlichten zijn wat verouderd (destijds heel modern) en de wielen zijn vooral licht, maar niet zozeer mooi. Gelukkig is het nooit de bedoeling geweest om mooi te zijn voor de 911 GT3 RS.

911 GT3 RS 4.0 (997)

2012

Ach gut, nee. We moeten weer het woord ultiem van stal halen. In de vorige secties van deze tekst kun je het dus doorhalen, het is niet meer van toepassing. De GT3 RS 4.0 is de top. Het is in principe een afscheidscadeautje voor Hans Mezger. Diverse tuners – waaronder Ruf – waren erachter gekomen dat de motor prima uit te boren was voor meer vermogen.

In principe deed Porsche het zelf, maar dan beter. De RS 4.0 had de krukas van de RSR-racer en het inlaatsysteem van de GT3 R Hybrid. Het uitlaatspruitstuk, de racekats en titanium uitlaat deden de rest. Het resultaat: 500 pk bij 8.250 toeren. De motor was gelukkig gekoppeld aan een handbak.

911 GT3 RS (991)

911 GT3 RS (991)

2014

De 911 GT3 van de 991-generatie was de David Moyes van de GT3’s. Als je een legende moet opvolgen, gaat het al snel fout. De RS-versie moest een hoop rechtzetten. De elektrische stuurbekrachtiging was verbeterd, de motor was betrouwbaarder en krachtiger en qua karakter kreeg de RS wat meer een randje. De 911 GT3 was meer een Sport Carrera dan een straatracer. De 991 GT3 RS had wel een paar gave features, zoals de Louvres aan de bovenzijde van de wielkasten.

Er werd meer koolstofvezel dan ooit gebruikt. De motor was geen 3.8 liter, maar een 4.0 met 500 pk. De transmissie helaas geen handbak meer, maar met de PDK heb je wel de beste automaat in de business. Sowieso, op een circuitspeeltje dat zo serieus is, is het niet verkeerd om de handen te allen tijde aan het stuur vast te houden. Wel cool, als je de GT3 RS 991 in zijn vrij zet, moet je beide paddels aanhalen, net als in een raceauto.

Porsche 911 GT3 RS 991.2

2018

Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat Porsche nog geen nieuwe 911 GT3 RS heeft. De laatste werd namelijk in de tweede maand van 2018 onthuld en beleefde zijn debuut op de Salon van Genève. De motor is wederom de 4.0 boxer, zij het met wat kleine aanpassingen waardoor je 520 pk tot je beschikking hebt.

Weissach

Wederom alleen een PDK. Enig smetje, het Weissach pakket moet gewoon standaard zijn. Dan heb je een straffer onderstel, magnesium BBS-wielen en nog meer koolstofvezel panelen. Het is de eerste 911 GT3.

En weet je, we bevinden ons in een goede bui. Daarom hebben we een leuke fotoserie je:

Tot zover onze spreekbeurt!

