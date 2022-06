Olav Mol: Mick Schumacher won Formule 2 met vuil spel

Mick Schumacher won in 2020 het kampioenschap in de Formule 2, maar deed hij dat wel helemaal op eigen kracht? Olav Mol heeft daar zijn twijfels over.

In 2019 maakt de zoon van Formule 1 legende Michael Schumacher zijn debuut in de Formule 2 bij het team van Prema. Dat eerste seizoen bracht hem zijn eerste overwinning, maar verder niet zoveel. Hij eindigde op een twaalfde plaats met 53 punten.

Het tweede seizoen verliep voor hem een stuk beter. Ook dat seizoen reed hij voor Prema en haalde hij twee overwinningen en acht podiumplaatsen. Voldoende voor het kampioenschap in de opstapklasse voor het grote werk.

Formule 1

Dat grote werk gaat niet super soepel dit seizoen voor de zoon van. Afgelopen weekeinde in Canada had hij wederom geen lekkere Grand Prix. De kwalificatie was met een zesde plaats nog best goed, maar tijdens de race ging het wederom mis en viel hij door technische problemen uit.

Aan tafel in het Race café van Ziggo Sport praten de mannen nog even gezellig na en de sfeer is toch vooral dat het sneu is voor Mick dat hij weer technisch malheur had en uitviel. Olav Mol heeft een net iets andere mening.

De zoon van

Olav meldt dat hij het helemaal niet sneu vindt dat Mick de eindstreep weer niet haalde. Als je een stoeltje in de Formule 1 hebt dan verdien je die, anders zou je er niet zijn. Maar als Mick met zijn achternaam Bakker had geheten in plaats van Schumacher, dan had hij nooit in die auto gezeten.

Hij gaat nog een stapje verder. In de Formule 2 was het niets met Mick, aldus Olav. Tot er verhalen kwamen dat hij de overstap kon maken naar de Formule 1 en een stoeltje bij Haas kon krijgen.

Geholpen

Hij reed opeens de snelste racerondes en had in Monza bijvoorbeeld plotseling een raketstart vanaf P7. Als laatste voegt Olav Mol daar nog aan toe dat hij de Formule 2 een beetje kent en dat daar gewoon een beetje wordt gepiepeld. Oftewel volgens hem is Schumacher gewoon geholpen.

Hoe dat er dan precies aan toe is gegaan is niet helemaal duidelijk. Zeker is wel dat de zoon van er dit seizoen in de Formule 1 geen pepernoot van bakt en nog op nul punten staat in het kampioenschap. Zijn teammaat Magnussen heeft met dezelfde auto ook pas 15 punten te pakken, maar dat zijn er altijd nog 15 meer dan Mick.