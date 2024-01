BMW bevestigt het volgende CS model voor 2024

BMW kondigt officieel een nieuw CS model aan voor 2024 en de vraag der vragen: is het de M3 Touring?

BMW heeft een paar beresterke jaren achter de rug. 50 jaar M werd uitbundig gevierd met lachen, huilen en alles er tussenin. Dat zijn wat highlights, want ondertussen worden er ook voldoende modellen aan het gamma toegevoegd die er toch al kwamen, maar er mooi tussen vallen. Bijvoorbeeld dat de namen CS en CSL nu lang en breed terug zijn bij BMW. Vooral CSL was even een dingetje om terug te brengen naar de M4, maar we zijn nu wel gewend dat er een CS (Competition Sport) versie is van de M2, M3, M4 en zelfs M5.

Nieuw BMW CS model

Er komt dit jaar weer een CS model, zo bevestigt BMW. Ook bevestigt het merk, voor zover dat nog niet bekend was, dat de M2, M3 en M4 van een (kleine) update voorzien worden. Een mooie introductie voor een nieuwe CS, dus. De vraag is: gaat BMW inspelen op het succes van de M3 Touring met een M3 CS Touring?

BMW M4 CS

Nee. Tenminste, nog niet. De auto die officieel aangekondigd wordt is de BMW M4 CS. Een logische stap, eigenlijk. Dit is al de tweede M4 CS nadat die variant tegen het einde van de F82-generatie ook al verscheen.

Het model gaat logischerwijs precies tussen de BMW M4 Competition en CSL zitten. CSL is de meest heftige ‘circuitversie’ van de M4, dus verwacht dat de CS daar een iets mildere vorm van is. De rest, qua styling en motorisering, kun je afkijken bij de M3 CS. De S58 wordt dus opgevoerd naar 550 pk, je krijgt meer koolstofvezel onderdelen en dikker gebolsterde kuipstoelen, bijvoorbeeld.

Zoals gezegd zal de lancering van de M4 CS gepaard gaan met de updates voor de BMW M2, M3 en M4, middenin dit jaar dus. Ook een M5 (en Touring!) staat te popelen om de wereld in te scheuren. Genoeg om naar uit te kijken, dus. (via PistonHeads)

Image-credit headerfoto: een BMW M5 CS in Nederland, via @tiescarphotography op Autoblog Spots.