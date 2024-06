Is een boude stelling, maar migranten zijn echt een gevaar op de weg. Zeggen wij niet, maar zeggen rijschoolhouders. En die kunnen het weten…

6 juni is het vandaag. De dag dat we mogen stemmen voor het Europees Parlement.De verwachting is dat de rechterflank het heel goed gaat doen en een van de oorzaken daarvan is het grote aantal migranten. Daar zijn veel mensen het niet mee eens en ze willen er wat aan doen.

En over migranten gaan wij het vandaag ook even hebben. Alleen zijn het niet de migranten waar jij misschien aan denkt, die in een gammel bootje de middellandse zee oversteken. Nee, de hoogopgeleide kennisimmigrant, daar hebben we het over. En die is een gevaar op de weg.

Migranten zijn een gevaar op de weg

Deze migranten worden ook wel expats genoemd en die genieten flink wat voordeeltjes. Zo hoeven ze over 30% van hun salaris geen belasting te betalen, wonen ze vaak in door de werkgever betaalde dure huizen en kunnen ze hun rijbewijs heel eenvoudig overzetten naar een Nederlands pasje.

En daar zit hem het probleem, zeggen onderzoekers in het AD. Het verkeer zit in flinke delen van de wereld namelijk heel anders in elkaar dan hier. Kijk bijvoorbeeld alleen al even naar Engeland. Daar rijden ze links inderdaad. En da’s niet het enige land, migranten uit India, Pakistan en zelfs Australië of Nieuw-Zeeland zitten met hetzelfde probleem als ze hier de weg opgaan.

Het probleem speelt vooral in de Randstad, maar ook in de regio Eindhoven waar veel migranten zich vestigen. Slimme mensen, die vaak moeite hebben met autorijden, zeggen rijschoolhouders. Vooral migranten uit landen als India, China en Pakistan hebben problemen met het verkeer hier.

Ze zijn de vele verkeersborden langs de weg niet gewend, weten niet wat ze met al die fietsers aanmoeten en hebben soms al moeite om überhaupt een auto te bedienen. En ik ben geregeld in India geweest, ik weet uit ervaring dat ze daar inderdaad heel anders autorijden dan hier. Héél anders…

Veel kennismigranten kunnen niet rijden

En als je denkt dat het wel meevalt met het aantal migranten dat hun rijbewijs omruilt voor een Nederlands exemplaar, dan zit je mis. Zo kwam er in 2022 een recordaantal van 26.000 expats van buiten de EU naar ons land. Daaronder 6200 mensen uit India, één van de landen waar een rijbewijs halen super eenvoudig is. 10.000 van hen ruilden hun rijbewijs om.

En daar gaat het waarschijnlijk niet bij blijven, want er komen steeds meer expats naar ons land. Da’s ook wel nodig om de economie draaiende te houden, maar op de weg wordt het er niet veiliger van.

Lessen volgen is namelijk niet verplicht voor de migranten. Ook geen theorie, ze kunnen zo de weg op. Veilig Verkeer Nederland vindt het ook heel vreemd dat de veiligheid op de weg wordt opgeofferd voor een goed draaiende economie.

Vooral het feit dat de rijopleidingen en de examens strenger gaan worden voor Nederlanders die hun rijbewijs willen gaan halen, steekt volgens de organisatie. Dan heb je aan de ene kant dus mensen die veel meer moeite moeten doen voor hun pasje en anderzijds een groep die maar wat doet op de weg.

Voorlopig mogen migranten gewoon blijven wisselen

Het ziet er niet naar uit dat hier snel verandering in gaat komen. Natuurlijk wijzen de werkgevers de migranten er wel op dat het veilig zou zijn om wat rijlessen te gaan volgen, maar het is niet verplicht. En slechts een klein deel doet het.

En we willen niet zeggen dat álle migranten een gevaar op de weg zijn, maar ze zitten er echt tussen die rotondes linksom nemen ‘omdat ze dat nu eenmaal zo gewend zijn thuis’.

Wat vind jij, oh beste lezer? Zouden we dit aanhangig moeten maken bij de overheid? Dat die er wat aan gaat doen? Hoop het wel. Want grote Nederlandse bedrijven zijn hartstikke mooi, maar ik voel er weinig voor om door een expat van mijn sokken te worden gereden…