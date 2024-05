Het gaat lastiger worden om je rijbewijs te halen

Lastiger om je rijbewijs te halen, maar makkelijker om te slagen: het kan beide met een nieuw plan dat op tafel ligt.

Je mag maar blij zijn met je roze pasje, want zodra je hem eenmaal hebt, raak je hem onder normale omstandigheden (waar je je aan de regels houdt) niet meer kwijt. Wat prima is, want jij hebt de barre tocht doorstaan van een theorie-examen, praktijkexamen en nog een zwik rijlessen erbij, dus je weet wel hoe het moet. Toch?

Verplicht

Nou, dat valt dus tegen. Het is al een tijdje een ontwikkeling: leerlingen mogen al vrij snel afrijden en halen zonder al te veel lessen een rijbewijs. Terwijl verkeer ook ervaring opdoen is. Maar dat laatste wordt eigenlijk niet getoetst. Voor je rijbewijs wordt gekeken naar of je een praktijk- en theorie-examen gehaald hebt. Hoe veel lessen je nodig hebt gehad om daar te komen? Dat maakt niet uit. Het resultaat van (te) weinig lessen en toch doorgaan naar een examen bevat twee risico’s. De eerste is dat je wél slaagt en eigenlijk met te weinig ervaring al deelneemt aan het verkeer en dus een groter gevaar bent en/of loopt. De tweede is dat je juist niet slaagt omdat het blijkt dat die lessen toch wel handig zijn. De cijfers liegen er niet om: slechts 52 procent haalt momenteel in één keer hun praktijkexamen en bij de theorie is dat slechts 39 procent. Ook is het aantal ongelukken onder beginnende bestuurders te hoog.

Misstanden

Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat het ministerie bezig is met een nieuwe manier van rijlessen. Er moet opgetreden worden tegen de misstanden, waarbij de minister doelt op fraude, te vroeg laten afrijden en slinkse lespakketten die de indruk geven dat je je rijbewijs ook in een rap tempo kan halen. En daarmee vang je twee vliegen in één klap: je zorgt ervoor dat vooral jonge mensen beter voorbereid zijn op de examens en daarmee moet het slagingspercentage stijgen. Met als nadeel dat je rijbewijs halen in de turbostand waarschijnlijk verleden tijd wordt. Eerlijk duurt het langst.

Leerdoelen

De grootste verandering wordt dan ook dat er een nader te bepalen verplichting komt voor rijlessen. Dat betekent dus dat je niet zonder rijlessen een examen mag halen. Er wordt nog niet gepraat over een x aantal lessen dat je moet doen, maar wel gaan er leerdoelen vastgesteld worden. Die leerdoelen moet je behandeld hebben alvorens je mag afrijden. Denk aan rijden in het donker, 130 rijden en zelfs het bespreken van ‘sociaal rijgedrag’ is een aspect hiervan. Ook wordt het stapsgewijs gepresenteerd, waardoor je begint met de eenvoudige zaken en er steeds complexere situaties geoefend worden in het verkeer. Er is geen plan om een extra examen toe te voegen aan de reeds bestaande praktijk- en theorie-examens.

Instructeurs

Eenzelfde verandering gaat de rijinstructeurs treffen. Voor hun geldt namelijk ook dat je officieel al een instructeur kan worden als je een examen gehaald hebt, maar hoe je daar aan komt wordt minder streng naar gekeken. Voor instructeurs wordt het verplicht om een opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit alles gaat natuurlijk wel wat kosten, wat betaald moet worden door zowel de rijscholen als de instructeurs als de consument. Wel gaat er gekeken worden hoe de prijzen voor de leerlingen gelijk kunnen blijven. (via RTL Nieuws)