Online verlengen rijbewijs groot succes

Het online verlengen van je rijbewijs is superhandig en daarom een succes.

Een nieuw paspoort of het verlengen van je rijbewijs betekent altijd een ritje naar het saaie gemeentehuis. Om daar ellenlang in een rij te staan, allerlei vervelende documenten door te nemen en te ondertekenen. Gelukkig hoeft dat nu niet meer met je geliefde roze papiertje (tegenwoordig een plastic kaartje).

Online verlengen rijbewijs

We ontkomen er allemaal niet aan: ooit moeten we ons rijbewijs verlengen. Logisch, want je wordt ouder en je foto van tien jaar geleden ziet er niet meer uit. Ben je echt oud, dan moet je een keuring ondergaan. Tijd dus om contact op te nemen met je gemeente. Nu kan je al in 250 van alle 342 Nederlandse gemeenten terecht om online je rijbewijs te verlengen.

Het aantal gemeenten loopt rap op en de verwachting is dat er nog meer zullen aansluiten. Het doel van het online verlengen is logisch: op een eenvoudige en snelle manier je rijbewijs aanvragen. Dit levert voordelen op voor de burger, maar ook voor de gemeente en de RDW. Hiernaast brengt het online verwerken betere kwaliteit van foto’s op en voorkomt het fraude. Tevens kan je gewoon vanuit je luie stoel s ’avonds je ding doen. Je bent niet meer verplicht om tijdens openingstijden op te komen draven. Heerlijk!

Succes

Aardig wat gemeenten doen dus al mee. Dertig procent van de burgers vraagt zijn of haar rijbewijs digitaal aan. Daar is dus nog wel wat te winnen. Overigens, check op de RDW website of je gemeente al in het lijstje staat waar je online kan aanvragen. Ben jij niet van het online-gebeuren dan kan je gewoon nog naar het loket.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om het online verlengen van het rijbewijs landelijk in te voeren. Eind 2024 komt er een wetswijziging om het definitief te maken, de deelnemende gemeenten lopen daar dus (met toestemming) al op vooruit.

Bummer is dat je alsnog één keer naar het gemeentehuis moet afreizen. Natuurlijk om je rijbewijs fysiek af te halen. Het zou toch ideaal zijn als in de toekomst dit gewoon opgestuurd kan worden.

Fotocredit: Q2 lesauto gespot door @fastforward via Autoblog Spots