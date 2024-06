Met deze Hongqi kom je echt ver. En hij komt naar Nederland!

Nog een Hongqi in Nederland. Wij kunnen niet wachten…

Hongqi kennen we nog niet zo lang in Nederland, sinds eind 2022 eigenlijk pas. Toen kwamen de Chinezen met de E-HS9, je weet wel, die Rolls-Royce-achtige met die enorme grille. En anders dan de meeste Chinese merken is deze Hongqi wel degelijk een ‘priemiejum’ product.

Dat is ook omdat Hongqi een compleet ander merk is dan de meest Chinese automerken. In tegenstelling tot veel Chinese nieuwkomers, bestaat Hongqi namelijk al jaren. Het merk werd opgericht in 1959. Toen richtte het merk zich voornamelijk op het vervoeren van hoogwaardigheidsbekleders.

Losjes gebaseerd op grote luxe Chryslers werden modellen als de CA72 gemaakt. Dit ging door tot 1991, toen hield Hongqi op met bestaan. Na de doorstart richtte het merk zich voornamelijk op – wederom – limousines voor overheidsofficials. De auto’s waren voornamelijk Audi 100’s van de C4-generatie. En mocht je je afvragen wat Hongqi betekent? Das ‘Rode Vlag’, precies als die van China. Is dat even toevallig?

Maar goed. Tegenwoordig zijn het dus elektrische auto’s en er komt een nieuwe naar Nederland. Nog dit jaar. Het gaat dan om de EH7 en die komt heel erg ver op een acculading.

Met deze Hongqi kom je heel Nederland door

Ja, heel ver. Hongqi communiceert namelijk dat je met de EH7 zo rond de 700 kilometer ver komt. Dat zou betekenen dat je heel Nederland bijna twee keer kan zien op 1 lading. Indrukwekkend.

Die afstand haal je alleen als je de EH7 met 111 kWh kiest en ook opteert voor slechts 1 motor. En dan nog weten we uit ervaring dat je de opgegeven kilometers nooit haalt, maar dat terzijde. Dat staat niet leuk in een ronkend persbericht natuurlijk. En al komen de officiële WLTP-cijfers pas vlak voor de daadwerkelijke introductie in Nederland, met 111 kWh kom je hoe dan ook een eind. Er is er ook een met 85 kWh, maar die is minder interessant natuurlijk.

Als je de grote accu hebt leeg gereden, kun je met maximaal 250 Kw opladen. Dat komt neer op ongeveer 25 minuten van 10% tot 80%. En da’s nog niet alles, want net als zijn grote broer zit ook deze Hongqi goed in de spullen. Zo krijg je standaard:

Panoramadak

Stuurverwarming en stoelverwarming

Frunk (bagagevak aan de voorkant)

Regensensor

Een app voor op uw telefoon

Apple CarPlay en Android Auto

Elektrische achterklep

Adaptive cruise control

360° camera

Parkeersensoren voor en achter

Lane assist

Dodehoek assistent

Automatische noodstop

Voetgangersherkenning

En dan willen jullie natuurlijk weten of die Hongqi EH7 een beetje vooruit komt? En daarop zeggen wij “Jazeker”. De auto komt namelijk in twee varianten, een achterwiel aangedreven versie en eentje met vierwielaandrijving.

Op de site staat gek genoeg dat de versie met alleen achterwielaandrijving de sterkste is, die heeft 600 pk en zit in 3,5 seconden op de 100. Nu durven wij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat dit niet correct is en geldt voor de vierwielaangedreven versie. Die heeft namelijk twee motoren en dus meer vermogen. Lijkt ons.

Wanneer de Hongqi EH7 naar Nederland komt, staat nog niet vast. Wel dat het dit jaar is. En wat hij moet gaan kosten kunnen we ook nog niet zeggen, daarover doet Hongqi nog geen uitspraken. Als hij maar niet net als zijn grote broer onbetaalbaar wordt….

Maar als we meer weten, weet jij dat uiteraard ook, want delen doen we graag bij Autoblog.