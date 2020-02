Mijn Auto: Alfa Romeo Giulia Veloce van Mark

Dit is de Alfa Romeo Giulia Veloce van Autoblog-lezer Mark. Het gaat hier om de 2.2 dieselmotor met Q4 vierwielaandrijving.

Voor ons is de Giulia in deze kleur en als Veloce een bekend gezicht. We hadden een vergelijkbaar exemplaar een periode als duurtester in de Autoblog Garage. Voor Casper geeft dat een gevoel van ‘thuiskomen’ in deze auto van Mark.