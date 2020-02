Max Verstappen mag onder deze voorwaarden weg bij Red Bull

In het nieuwste contract van Max Verstappen met Red Bull Racing zijn een aantal clausules opgenomen.

Wanneer er miljoenen in het spel zijn, worden contracten doorgaans flink dichtgetimmerd. Eenmaal getekend zijn er doorgaans weinig vrijheden te bespeuren. Die vrijheiden zijn er wel, maar gaan doorgaans gepaard met flinke boetes.

Begin dit jaar werd bekend dat Max Verstappen een nieuw contract heeft getekend bij Red Bull Racing. Eerder werd al duidelijk dat het contract gepaard ging met een dikke salarisverhoging voor de Nederlander. Lekker natuurlijk. Ook lekker: ontsnappingsclausules.

Tot op heden was er nog niets bekend over eventuele clausules in het nieuwe contract van Verstappen. Tegenover Bild heeft Red Bull Racing topman Helmut Marko een boekje opengedaan over deze clausules. De clausules stellen onder meer dat Verstappen vrij is om te gaan als de motor niet langer competitief is met de top van de Formule 1. Het verschil met de motor van Red Bull en de beste motor van het veld mag twee tienden van een seconde zijn, aldus Marko in het interview.

Daarmee leggen Red Bull Racing en Honda zichzelf een behoorlijke verantwoordelijkheid op. Falen is er niet bij. Niet in dit seizoen, maar ook voor de komende seizoenen. Het contract van Verstappen loopt namelijk tot en met 2023.

Met dank aan @Gulli voor de tip!