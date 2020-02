Bentley onthult Continental GT Mulliner Convertible

Een auto waar je onder de indruk van gaat worden. En haaks staat op wat de meeste autofabrikanten tegenwoordig doen. Dat is deze Bentley Continental GT Mulliner Convertible

Greta, recycling, kunstleder en alles behalve plastic. Zomaar wat woorden die je de laatste maanden ongetwijfeld ergens voorbij hebt zien komen. Ook de autoindustrie ontsnapt er niet aan. Niet alleen meer elektrische auto’s, maar ook automaterialen die duurzamer worden gekozen. Bij een automerk als Bentley merk je daar nog weinig van. Ja: ze hebben een plug-in hybride in het gamma, maar deze vandaag onthulde Continental GT Mulliner Convertible is alles behalve het woordje duurzaam.

De open Continental GT werd al een tijd terug gepresenteerd en in de zomer deden we er ook een test mee. Dit is de Mulliner-uitvoering die op elk vlak nog een stapje verder gaat. Bentley weet trots te melden dat de bekleding in het interieur over bijna 400.000 stiksels beschikt. Zomaar een bizar feitje.

De Mulliner heeft een Double Diamond grille. In het interieur is een diamanten patroon te vinden met nog eens 712 individuele stiksels. Bentley zegt dat dit proces alleen al 18 maanden in beslag heeft genomen. Nieuw voor deze variant zijn 22-inch 10-spaaks lichtmetalen velgen. Het logo van Bentley blijft altijd gelijk, ook al draait het wiel. Dat kennen we natuurlijk van een merk als Rolls-Royce en, tegenwoordig ook, BMW.

Het interieur is in acht combinaties te bestellen. Voor het exterieur is er keuze uit 61 kleuren. Even geen behoefte aan frisse lucht, dan doe je het dak dicht en zet het audiossysteem aan. Het 2.200 watt Naim for Bentley-systeem bevat 18 speakers die oorstrelend geluid ten oren brengen.

De Mulliner Convertible is met zowel een V8 als een W12 te bestellen. Beide motorvarianten accelereren in minder dan vier tellen naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 333 km/u met de W12 of 318 km/u met de V8.

Het allereerste exemplaar van de Bentley Continental GT Mulliner Convertible beleeft zijn werelddebuut op de Autosalon van Genève.