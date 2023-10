Mijn laadkabel zit vast: wat nu?

We vertellen je alles wat je wil weten over vastzittende laadkabels.

Bij benzine- en dieselauto’s zijn er natuurlijk voldoende dingen die mis kunnen gaan, maar elektrische auto’s zijn ook niet zonder hun eigen specifieke probleempjes. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de laadkabel niet meer los krijgt na het laden. Daar sta je dan… Hoe je dit op kunt lossen doen we in dit artikel uit de doeken.

Technisch gezien is een vastzittende laadkabel meestal een klein probleem, maar het gevolg is wel dat je niet weg kunt. En dat is tamelijk vervelend. Gelukkig is er voor ieder probleem een oplossing. Een vastzittende laadkabel is meestal zelfs vrij simpel op te lossen. Je moet alleen even weten hoe.

Een kleine opmerking vooraf: in dit artikel gaan we vooral uit van een vastzittende laadkabel bij een snellader. Veel dingen die genoemd worden in dit artikel zijn echter ook van toepassing op AC-laden.

Hoe vaak komt het voor?

We hebben geen keiharde cijfers hoe vaak het voorkomt dat een laadkabel vastzit, maar we hebben wel geïnformeerd bij diverse laadpaalbeheerders. De antwoorden liepen uiteen. Volgens Fastned komt het “best wel eens” voor, terwijl Allego zegt dat het maar “zeer zelden” voorkomt en Shell Recharge Solutions het over “uitzonderlijke gevallen” heeft.

De woordvoerder van de ANWB gaf aan dat de Wegenwacht in 2022 circa 2.000 maal werd ingeschakeld voor laadkabelproblemen. Dit was in 2021 1.200 keer het geval, dus dat is een sterke groei. Enkele honderden keren ging om een kabel die niet meer los wilde komen. Kortom: het gaat wel eens mis.

Natuurlijk, op de 1,3 miljoen keer dat de Wegenwacht wordt ingeschakeld per jaar is 2.000 keer niks. Maar je zult maar net als onze @rubenpriest je weekend er door verziekt zien worden (zie onderstaande video).

Wat kun je zelf doen?

Als de laadkabel niet loslaat kunnen er verschillende dingen aan de hand zijn. Voordat je hulp inschakelt kun je eerst zelf gaan hannesen proberen de laadkabel op verschillende manieren te ontgrendelen.

De gebruikelijke manier om de laadkabel te ontgrendelen is meestal via de sleutel of via een knopje naast de laadpoort. Sommige EV’s ontgrendelen automatisch de laadpoort zodra de laadsessie is afgelopen, maar dan is er alsnog ergens een knopje om dat handmatig te doen.

Als de laadkabel niet op een normale manier los wil zijn er een aantal dingen die je achtereenvolgens kunt proberen:

De auto zelf een keer vergrendelen en weer ontgrendelen met behulp van de afstandsbediening

De stekker met je hand ondersteunen tijdens het ontgrendelen (om de druk op het vergrendelingsmechanisme te verminderen)

De stekker heen en weer bewegen tijdens het ontgrendelen

De laadkabel via het menu ontgrendelen (dit kan bij o.a. Tesla en BMW)

De noodontgrendeling gebruiken

Noodontgrendeling

De noodontgrendeling moet je alleen gebruiken als er verder niks lukt. De naam zegt het al: dit is alleen bedoeld voor noodgevallen. De handmatige noodontgrendeling is óf in de kofferruimte te vinden óf in de frunk. Dat ligt er aan of je laadpoort aan de voorkant of aan de achterkant zit. De noodontgrendeling is meestal een ringetje of lusje waar je aan moet trekken.

Voor specifieke tips per merk: zie de lijst onderaan dit artikel.

Hoe kun je hulp inschakelen?

Als de laadkabel met geen enkele mogelijkheid los te krijgen is zul je hulp moeten inschakelen. Op de laadpaal kun je als het goed is het nummer vinden van de CPO (oftewel, de laadpaalbeheerder). Bij onder meer Allego en Ionity is er een hotline die 24/7 bereikbaar is. De CPO kan eerst kijken of de laadkabel op afstand losgemaakt kan worden, bijvoorbeeld via een reset van de laadpaal. Als dat niet werkt wordt er een monteur gestuurd die ter plekke de laadkabel los kan maken.

Er zijn meerdere externe hulpijnen waar je terecht kunt:

Het noodnummer van de laadpaalaanbieder: Allego: 088-0333033 Fastned: 020-7055300 Shell Recharge: 0800-0294601

Bij een (private/zakelijke) leaseauto: het noodnummer van de leasemaatschappij

ANWB Wegenwacht, die zal eerst verwijzen naar de leasemaatschappij of de fabrikant van laadpaal en de auto. Maar het zou zomaar kunnen dat uiteindelijk die partijen een gele Wegenwachtauto op je af sturen.

Het noodnummer van de autofabrikant

Het servicenummer van de afleverende dealer (vaak in het weekend geen monteur aanwezig)

Merkdealer in de buurt van laadpaal (vaak in het weekend geen monteur aanwezig)

Welke oorzaken zijn er?

Je doet zelf iets fout

Deze is misschien een beetje flauw, maar toch gebeurt het vaak dat mensen zelf iets over het hoofd zien. Fastned heeft bijvoorbeeld regelmatig mensen aan de lijn die niet weten dat de stekker eerst ontgrendeld moet worden. Of ze weten niet hoe. Shell Recharge geeft ook aan dat een van de meest voorkomende oorzaken van een vastzittende laadkabel een niet ontgrendelde auto is.

Het gewicht van de laadkabel drukt op het mechanisme

Zo’n (snel)laadkabel is nog best zwaar. Het kan gebeuren dat het gewicht van de laadkabel het ontgrendelen bemoeilijkt. In dat geval moet je tijdens het ontgrendelen de laadkabel vasthouden en/of heen en weer te bewegen (zoals hierboven al genoemd).

Het vergrendelmechanisme is kapot

Als de laadkabel daadwerkelijk vast zit, kan het zijn dat het vergrendelmechanisme kapot is. Dit bestaat uit pinnen die de stekker vastzetten. Deze zijn wel eens gemaakt van (te) goedkoop plastic. Dit was bij vroege Audi e-tron’s een probleem. Het komt ook nét iets vaker voor bij Chinese auto’s.

De stekker is beschadigd

Meestal ligt het aan de auto, maar de stekker kan ook de boosdoener zijn. Bij snelladers gebruiken heel veel mensen dezelfde stekker. Als mensen die uit hun handen laten vallen kan deze na verloop van tijd beschadigd raken. Allego heeft om deze reden soms rubberen stoeptegels liggen rondom de laadpaal. Een kapotte stekker in je auto steken kan voor serieuze problemen zorgen. De stekker kan namelijk vastsmelten. Het kan daarom geen kwaad om de stekker even te checken voor het laden.

De laadkabel is vastgevroren

Als je laadkabel vast zit terwijl het vriest, kan dat de oorzaak zijn. Dit komt vooral voor als je auto thuis de hele nacht aan de oplader heeft gestaan. In dat geval is het een kwestie van de auto verwarmen. Je kunt er eventueel ook een föhn bij halen als je haast hebt. Vastvriezen kun je voorkomen door te zorgen dat de stekker en de laadpoort zo droog mogelijk is op het moment dat je gaat laden.

De laadpaal is defect

Meestal moet het probleem bij de auto gezocht worden, omdat daar het vergrendelmechanisme zit. Toch kan het gebeuren dat er iets mis is aan de laadpaalkant, al gebeurt dit volgens Shell Recharge maar heel zelden. In dat geval zul je contact op moeten nemen met de laadpaalbeheerder. Zij kunnen de laadpaal op afstand resetten of indien nodig iemand sturen.

De auto denkt dat er nog stroom op de kabel staat

Dit overkwam een Autoblog-redacteur. De laadpaal gaf aan dat de kabel aan de autozijde ontkoppelt kon worden, maar de auto wilde de laadkabel niet vrijgeven. Na analyse bleek dat de auto nog dacht dat er stroom op de kabel stond. Het systeem vond het dus niet veilig om de kabel ‘vrij’ te geven, waardoor de vergrendeling handmatig losgehaald moest worden.

Laadkabel ontgrendelen: procedure per merk

De manier waarop de laadkabel ontgrendelt kan worden verschilt per merk. Daarom hebben we hieronder per merk op een rijtje gezet welke alternatieve manieren er zijn om de laadkabel te ontgrendelen. Sommige van deze methodes gaan nog steeds uit van een ‘normaal functionerende auto’. Waar dit bekend is hebben we de mechanische noodmethode erbij gezet.

Audi

Druk een paar keer op de knop naast de laadpoort. De noodontgrendeling is in de frunk te vinden, ter hoogte van de laadpoort. De stekker kun je ontgrendelen door aan de gele ring te trekken. Hieronder een zeer korte video waarin je kunt zien welk klepje je bij een Audi e-tron moet openen:

BMW

Ontgrendel de laadkabel via het iDrive-menu (Auto-apps > laden > laadkabel ontgrendelen).

Citroën

Vergrendel en ontgrendel de portieren met de sleutel.

Cupra

Born: Ontgrendel de auto drie keer achter elkaar. Als dat niet werkt: de noodontgrendeling is te vinden in de kofferbak onder de afdekking rechtsonder. Dit is een geel koortje (of gele lus), net als bij de ID.3.

DS

Druk een paar seconden op de knop aan de onderkant van de laadpoort.

Ford

Ontgrendel de laadkabel via het menu. Als dat niet werkt: de noodontgrendeling is te vinden in de frunk. Zet eerst de serviceontkoppeling van de laagspanningsaccu uit. Hieronder een video van het handmatig ontgrendelen bij een Ford Mustang Mach-E:

Hyundai

Bij de Hyundai Ioniq Electric: ontgrendel de laadkabel via de afstandsbediening of zet de auto uit en ontgrendel de auto via de knop op de deurgreep aan de bestuurderskant. Als dat niet werkt: de noodontgrendeling is te vinden onder de vloermat in de kofferbak.

De Ioniq 5 heeft de ontgrendeling op een andere plek, aan de rechter zijkant in de kofferbak van de auto. Dat zie je in de onderstaande video:

Bij de Kona Electric is de noodontgrendeling erg makkelijk te vinden, kijk maar naar de video hieronder:

Jaguar

I-Pace: Druk drie keer op de ontgrendelknop op de sleutel en wacht 6 seconden. Als dat niet werkt: de noodontgrendeling bevindt zich in de frunk ter hoogte van de laadpoort, boven de ruimte waar je de laadkabel opbergt. Dit is een rode ring. Doe wel voorzichtig, want online zijn er mensen die deze kabel kapot hebben getrokken.

Kia

EV6: De noodontgrendeling is te vinden in de kofferbak aan de rechterkant (zie afbeelding onder). Je gaat aan de zijde van de laadkabel (rechtsachter) in de kofferbak op zoek naar deze draaischijf en trekt aan de noodknop. Het zal jullie niet verbazen dat dit er ongeveer hetzelfde uitziet als bij de Hyundai Ioniq 5, dus voor de video verwijzen we jullie naar Hyundai hierboven.

Lexus

UX 300e: de noodontgrendeling is te vinden in de kofferbak achter het kapje aan de rechterkant. Let op: dit werkt alleen bij AC-laden.

MG

ZS EV: de noodontgrendeling is onder de motorkap te vinden op de buitenkant van de radiateurkap.

Mini

Ontgrendel de auto met de sleutel. Het kan een paar minuten duren voordat de auto de stekker vrijgeeft.

Nissan

Leaf: ontgrendel de stekker met de knop op de sleutel. Als dat niet werkt: de noodontgrendeling is onder de motorkap te vinden onder een kapje. Dit is een wit wieltje. Door dit los te draaien laat de pin ‘los’, zoals je in onderstaande video kunt zien:

Opel

Druk de knop op de sleutel een paar seconden in.

Peugeot

e-208 / e-2008: druk de knop onder de laadpoort een paar seconden in.

Porsche

Zet de auto uit en druk de knop naast de laadpoort een paar seconden in.

Tesla

Ontgrendel de stekker via het menu (onder ‘Opladen’). Als dat niet werkt: de noodontgrendeling is te vinden in de kofferbak ter hoogte van de laadpoort. Zie hieronder een video van een Tesla Model 3 waarbij iemand dat demonstreert.

Volkswagen

Volkswagen e-Golf/e-Up: vergrendel en ontgrendel de portieren met de sleutel.

Volkswagen ID.3/ID.4: Ontgrendel de auto drie keer achter elkaar. Als dat niet werkt: de noodontgrendeling is te vinden in de kofferbak achter de afdekking rechtsonder (zie video hieronder). Trek aan de gele ring om de stekker los te maken.

DISCLAIMER:

Het spreekt voor zich dat je altijd eerst kijkt naar de handleiding van je auto, vervolgens het noodnummer belt en pas als laatste een van de hier genoemde noodmethodes gebruikt. Wij zijn vanzelfsprekend niet verantwoordelijk voor schade door het (verkeerd) gebruik van deze methodes.

Met dank aan: Allego, Fastned en Shell Recharge