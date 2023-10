Giulia Ti uit 2022 heeft MEER dan een ton gelopen

Deze Giulia Ti uit 2002 kan er alsnog nog wel eventjes tegenaan, hoor.

De Alfa Romeo Giulia is een van onze favoriete auto’s. Althans, van ondergetekende. Sportief, maar prima om elk dag mee te rijden. Als je ermee gaat hoeken, merk je dat het relatief lage gewicht, achterwielaandrijving en precieze besturing allemaal gekozen zijn om jou – de bestuurder – blij te maken. Het nadeel: ze zijn tegenwoordig best wel prijzig. Dat betekent dat we moeten kijken naar occasions.

En aangezien er een hele groep petrolheads wacht op betaalbare Giulia’s, blijven Giulia’s relatief onbetaalbaar. De afschrijving op die auto’s is echt minimaal. Er is natuurlijk een groot verschil tussen wat de consument wil die nieuw koopt en de occasion-koper. Daarom kijken wij geregeld op Marktplaats om te kijken naar leuke occasions.

Giulia Ti met meer dan een ton op de klok

Daarbij is het vrij simpel: wil je een betaalbare Giulia moet je kiezen voor een diesel. Een jonge benzine met voor weinig vindt je bijna niet. Totdat… Totdat we deze tegenkwamen. Het is een jonge Alfa Romeo Giulia Ti met 109.655 km op de klok. Nu is dat niet zozeer een issue. Moderne auto’s kunnen met gemak het driedubbele rijden, maar de auto is uit 2022!

Jazeker, op 8 januari 2022 kreeg de auto zijn gele kentekenplaten. We zijn nu anderhalf jaar verder en er staat meer dan een ton op de klok. Uiteraard vroegen wij ons af wat daarmee aan de hand is. We namen even contact op met de verkopende partij en wat blijkt: de vorige eigenaar reed gewoon heel erg veel. Om met Bert Visscher te spreken: Je verwacht het niet, hè!!?!

Voor weinig

Op dit moment zijn ze (de vorige eigenare) over gestapt naar een andere Alfa Romeo (de nieuwe Tonale) en deze staat nu te koop. Het is een Giulia met de 2.0T benzinemotor met 200 pk en 280 Nm. Deze is gekoppeld aan de overbekende achttraps automaat van ZF en drijft enkel en alleen de achterwielen aan. Het chassis van de Giulia is dermate goed dat je die vierwielaandrijving (Q4) eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Die 2.0T motoren zijn allemaal identiek, dus ze gaan allemaal naar zo’n 310-320 pk na een digitale massagekuur.

Het voordeel is dat je in een bijna nieuwe Giulia rijdt, voor een fractie van de prijs. Het is ook geen basis-schraapversie, maar een vol aangeklede sportieve ‘TI’ (Turismo Internazionale)-uitvoering. Ook wel lekker, dit zijn bijna alleen maar snelwegkilometers geweest. Dat kan namelijk bijna niet anders, want met alleen maar stadskilometers wordt het heel erg lastig dit soort kilometrages te behalen. De prijs van al dit moois: 38.990 euro. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken.

Check hieronder hoe zo’n Giulia met 200 pk inens 300+ pk kan leveren:

En bekijk hieronder het Autoblog Occasion Aankoopadvies