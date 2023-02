Conclusie na 3 maanden Renault Mégane E-Tech duurtest

Drie maanden met de elektrische Renault Mégane E-Tech duurtester.

Het elektrische offensief van Renault bestaat momenteel uit twee belangrijke modellen. De Zoe, die de kar al een tijdje trekt, en de gloednieuwe Mégane E-Tech. Een auto die puur als elektrisch model op de markt is gekomen. We hebben drie maanden gereden met de Renault en hebben natuurlijk zo onze bevindingen.

Formaat

Veel elektrische auto’s zijn van die grote (lompe) crossovers. Fijn hoor, maar wat is er mis met een hatchback? Afgezien van de ietwat beperkte ruimte achterin is de Renault Mégane E-Tech een fijne alleskunner. Stil genoeg op de snelweg om dagelijkse kilometers mee te maken en compact genoeg zodat het ook fijn rijden is door een drukke stad.

Zoals je al in de introductie van de Renault Mégane E-Tech duurtester hebt kunnen lezen is de auto qua formaat iets groter dan een Clio en iets kleiner in vergelijking met de vorige generatie Mégane. Ik kan me zo voorstellen dat als je uit de uitgaande generatie komt het even wennen is aan boord van de Renault. De ruimte achterin en de bagageruimte is wel een stukje krapper, iets om rekening mee te houden.

De Autoblog crew bestaande uit Wouter, cameraman Martijn, Michael en (ik) Ruben reisden in de duurtestperiode naar Parijs voor de autoshow destijds. Een rit van zo’n 5 uur. Michael en ik zijn beiden niet de langste (zo’n 1.80 m) maar hebben zonder rugklachten kunnen uitstappen toen we achterin de Mégane zaten. Van proppen is absoluut geen sprake.

Daar moet zeker WEL bij gezegd worden dat Wouter voorin de stoel liever iets verder naar achteren had gezet. De stoelen sluiten direct aan op de vloer, dus je tenen kan je er niet onder kwijt als achterpassagier. Niet voor zomervakanties voor lange ouders met lange pubers dus!

(Snel)laden?!

Ben je op zoek naar enorm snelladen dan is de Renault Mégane E-Tech zeker niet het slimste jongetje van de klas, merkten we met onze duurtester. Op papier kan de elektrische auto tot 130 kW DC snelladen. In de praktijk werd deze piek helaas nauwelijks behaald. De accu moet echt helemaal leeg zijn (10 procent of minder) wil je dit piekvermogen halen.

De laadcurve van Fastned laat precies zien hoe wij het ook in de praktijk hebben ervaren. Als de batterij voor zo’n 20 procent is opgeladen dondert de laadsnelheid in elkaar. De laadsnelheid neemt gestaag af. Je moet dan rekening houden met laadsnelheden tussen 50 en 70 kW. Meer dan dat hebben we aan de snellader nauwelijks gezien en dat is jammer.

Toen ik zelf regelmatig met de Renault Mégane E-Tech duurtester bij de snellader stond zag ik buurmannen komen en gaan. Een Skoda Enyaq, Polestar 2, een Tesla. Ze wisten de Renault in te halen qua kW’s en vertrokken weer, terwijl ik nog stond te laden. Na 50 procent accucapaciteit kon je er maar beter de stekker uitrekken en je reis vervolgen. Op koude dagen ging het wel heel langzaam. Gezien de ervaring met de Zoe hadden we meer verwacht van Renault op dit gebied, de concurrentie heeft dit gewoon beter voor elkaar.

Grootste nachtmerrie met een elektrische auto

Ik was nog niet klaar met het hoofdstuk snelladen. Helaas is mij met de Renault Mégane E-Tech duurtester de grootste nachtmerrie overkomen met een elektrische auto die je maar kan hebben. Tijdens het snelladen kwam de laadkabel niet meer los. En ja, ik wou dat dit een grap was.

Het was een zaterdagmiddag op een koude decemberdag. Ik had boodschappen gedaan met mijn vriendin in Den Haag en was onderweg naar Rotterdam. De batterij gaf 10% aan en ik wilde deze even tot 50% snelladen. Normaal gesproken zo gepiept.

Zo gezegd, zo gedaan. Bij de Shell Recharge aan de A13 in Rijswijk gestopt om de Mégane op te laden. Stekkertje erin en even een koffie scoren bij Starbucks. Bij 50 procent wilde ik de laadsessie afbreken en de kabel uit de auto halen. Verrek, de kabel blijft zitten! In eerste instantie denk je dat je zelf gek bent natuurlijk en ga je van alles proberen.

Het knopje om de laadkabel vrij te geven reageerde niet meer. Normaal gesproken druk je daarop, gaat het lampje groen branden en kan de kabel uit de auto. Het lampje bleef echter wit en de kabel bleef in de vergrendeling hangen. Daarna probeerde ik van alles. Auto op slot, auto van het slot. Proberen een stukje te rijden, maar dat vond de auto ook niet leuk. Shell geraadpleegd, maar het probleem zou toch echt met de auto te maken hebben en niet met de paal.

Na eerst 45 minuten zelf tobben (Pico bello BV, heb je er zelf aan lopen hannesen?) besloot ik de Renault dealer te bellen waar deze auto in onderhoud is. Er was geen monteur aanwezig in de werkplaats (want, zaterdag) en ze verwezen me door naar het noodnummer. Renault Assist kwam er aan te pas.

De vriendelijke meneer aan de telefoon ging een berger regelen. Ik vertelde de telefoonmeneer dat de berger niet nodig was, want het probleem was dat de kabel niet loskwam. Echter, Renault Assist had ook geen protocol voor dit soort gevallen dus werd er maar gewoon een berger gestuurd.

De berger arriveerde na een uur wachten (leuk man) en probeerde diverse dingen. Onder andere de accu loskoppelen zodat de auto zichzelf ‘vergeet’ werd gepoogd. Helaas, ook dat mocht niet baten. Er kwam een collega bij en ook die wist deze zaak niet op te lossen.

Zaterdagmiddag was zaterdagavond geworden. De handdoek werd in de ring gegooid. Omdat er geen oplossing kon worden gevonden bleef de Mégane achter bij de snellader. Ik werd afgezet in Rotterdam bij mijn Lexus IS250 uit de Autoblog Garage.

Hoe dit spannende verhaal afliep? Maandag kwam een monteur van Renault ter plaatse bij de Shell Recharge en concludeerde dat er inderdaad wat mis was met de auto. Vermoedelijk software, want de auto weigerde de kabel vrij te geven.

In een officiële reactie zegt Renault Nederland geen gebreken aan de auto gevonden te hebben na onderzoek.

Het lijkt er op dat de auto de kabel niet heeft kunnen ontgrendelen in verband met veiligheidsvoorschriften. Nadat een sessie gestopt is (gewenst of door een storing oid) en wanneer de auto nog stroom/spanning vanuit het laadpunt detecteert zal deze om veiligheidsredenen de laadkabel niet los/vrijgeven Renault Nederland

Als je vast komt te staan adviseert Renault het nummer te bellen dat is aangegeven op het laadpunt. Wanneer de auto dan nog niet vrijgegeven is het advies om Renault Route Services te bellen of een andere vergelijkbare dienst. Dat laatste heeft ondergetekende gedaan, maar is dus geen garantie dat je diezelfde dag nog los komt. Zelf handelingen aan de auto verrichten om los te komen wordt door Renault afgeraden. In het boekje van de auto staat ook geen uitleg wat te doen in een dergelijke situatie.

Een (soort van) slim interieur

Renault heeft wél geleerd van het verleden als het gaat om infotainment. In de Mégane E-Tech tref je een systeem aan dat op Android gebaseerd is. Een vergelijkbare ontwikkeling zie je ook bij Volvo en Polestar. Ongetwijfeld volgen meer merken met deze aanpak.

Het werkt veel beter dan het eigen infotainmentsysteem van Renault dat ze in het verleden gebruikten. En wees maar niet bang, als je een iPhone gebruikt werkt de integratie ook gewoon vlekkeloos. Je hebt Android Auto en Apple CarPlay. Wanneer er geen smartphone gekoppeld is, heb je alsnog Google Maps als navigatiesysteem.

Helemaal superslim is de Renault Mégane E-Tech duurtester dan weer niet. Je zou verwachten dat zo’n connected interieur ook met een app zou komen. Bijvoorbeeld om de klimatisering op afstand te regelen, of om via een app te kijken hoeveel rijbereik je nog hebt. Helaas is dat er niet en dat is wel een gemis. Zeker in de winter als je kostbare procenten van de accu nodig hebt om de auto te verwarmen. Terwijl een Volkswagen ID.3, om maar een concurrent te noemen, via een app het interieur kan verwarmen middels stroom vanaf de laadpaal. Dat scheelt weer een paar kilometer én het is aangenaam instappen.

Renault Mégane E-Tech, wat valt er te kiezen?

Wil je deze auto als consument kopen en gebruik maken van de SEPP subsidie, dan kan je in principe bij Renault wel terecht. De E-Tech EV40 begint bij € 38.370,-. Dus wanneer je spaarzaam omgaat met de optiepakketten blijf je wel onder die €45k. Zelfs de EV60 is nog een optie met een vanafprijs van € 42.970,-.

De Mègane heeft onder 45.000 natuurlijk net als de overige merken, ineens concurrentie van de goedkope Tesla Model 3. En op de meeste vlakken kan de Renault dat model niet de baas. Tenzij je kiest voor de instapper. Dan kun je natuurlijk wel 8-9.000 euro goedkoper uit zijn.

Nog even over de subsidie. Bij Renault zelf op de website vind je wel wat voorraadmodellen. Een auto volledig naar je wens samenstellen en vervolgens 12-16 weken wachten, dat zou wel eens net te lang kunnen gaan duren.

Waar waren we fan van bij de Mègane E-Tech

Het meest in het oog springende van de Renault is letterlijk zijn design. Ja, je ziet dat het een nieuw model is. Maar, nee , je hebt niet het gevoel dat het perse anders moet smoelen omdat het een EV is. Dat heeft Renault prima gedaan. Zeker in het begin van de testperiode leverde dit dan ook serieus wat opgestoken duimpjes op. En zelfs Mègane rijders van eerdere modellen die ‘even wilde zeggen dat hij zo leuk is’…

Daarnaast is de EV60 met zijn 200 pk natuurlijk gewoon vlot voor een auto van dit formaat. Eenmaal op pad had hij qua ‘gang’ dan ook wel hothatch aspiraties. Qua tractie echter helaas niet. De voorwielen konden de power niet echt afdoende kwijt op de weg. Te weinig gewicht op de vooras blijkbaar.

De binnenruimte van de Renault is beperkt, maar dat betekent ook in dit geval dat hij aan de buitenzijde ook niet overdadig veel ruimte in beslag neemt. Je prikt hem overal prima tussen.

Leuke auto voor een interessante vanafprijs die jammer genoeg geen gebruik maakt van zijn late entree op het feestje door gelijk de beste accu- en laadtechniek mee te brengen. Maar wellicht overtuigen uiterlijk en prijs in dit geval al voldoende!?