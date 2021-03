Mil-Spec M1 R is een andere Hummer revival - Autoblog.nl

U ziet het goed, daar ligt inderdaad gewoon een heerlijk asociaal dikke benzinemotor. De Mil-Spec M1 R is niet de Hummer zoals GM hem nu herintroduceert.

Stel: je bent General Motors. Je moet de pickup trucks zoals ze nu zijn opnieuw uitvinden voor de toekomst. Je kiest voor een milieuvriendelijke oplossing: je maakt er een volledig elektrische pickup van. Dit moet de meest spraakmakende ecologische oplossing voor je hele concern zijn. Welke naam gebruik je dan absoluut niet? Hummer.

GM Hummer

Dat is wel precies wat GM deed. De GMC Hummer EV pakt de naam Hummer uit het verleden en vertaalt deze naar de jaren ’20. Waarom dit een grappige keuze is, heeft te maken met het imago van Hummer. Het merk wat ooit begon door militaire Humvees naar straatversies om te zetten, waar de asociale H1 uit kwam, had niet bepaald het milieu hoog op de prioriteitenlijst staan. Toen GM de boel overnam en de H2 en H3 bouwde van 2002 tot 2010, werd dat imago niet veel beter. Tijd om dat imago eens helemaal om te schoppen met een volledig elektrisch model van Hummer.

Mil-Spec

Voor wie liever de oude tijden herleeft, is er goed nieuws. Er is nu namelijk ook een bedrijf bezig om de Hummer zoals ‘ie was opnieuw uit te vinden. Dat bedrijf heet Mil-Spec en je kunt het zien als een Hummer-restomodder. Ze pakken een originele H1 en verbouwen hem tot de bruutste Hummer H1 die je heden ten dage kunt krijgen. Ze hebben al een keer van zich laten horen, maar nu presenteert Mil-Spec de M1 R.

Onpraktisch

De Mil-Spec M1 R heeft als bijnaam de ‘Vision’. Dit moet namelijk dé perfecte H1 zijn. Dat is lastig. De H1 was een flink bizarre auto door zijn militaire genen, dat wordt niet opgelost. Je hebt dus nog steeds ‘slechts’ vier zitplaatsen terwijl de auto zo breed is als een Groningse stadsbus. Alle ruimte in het interieur wordt opgeslokt door een gargantueske middentunnel. Men is dus absoluut niet te spreken over de binnenruimte van de Hummer H1. Om niet te ver af te wijken van het origineel, lost de Mil-Spec M1 R dat niet op.

Verbeterd

Vergeet je dat even, dan is de Mil-Spec M1 R wel de meest perfecte H1 die er is. Zowel het interieur als het exterieur zijn voorzien van een flinke opknapbeurt. Je zou het geruite leer in exterieurkleur zowat luxueus noemen.

Van buiten straalt de auto onoverwinnelijkheid uit. Gigantische offroad-banden die nóg groter zijn dan de originele wielen. Een bullbar voorop en buizenframes op de voorruit en achterop. Het lukt je zeker om je mannetje te staan op elk terrein en er angstaanjagend uit te zien terwijl je dat doet. De Mil-Spec M1 R baseert zich trouwens op de Hummer H1 pickup, er is zelfs een heuse softtop aan toegevoegd. Dakloos kan dus ook.

Prestaties

Ook de motor is aangepakt. De milieulobby moet even wegkijken, want het gaat om een 6.6 liter grote Duramax diesel. Deze levert in de standaard Mil-Spec M1 500 pk en 1.355 Nm koppel. De Mil-Spec M1 R Vision heeft een nog verder opgevoerde versie van deze motor die 800 pk en 1.762 Nm levert. Om dit geweld op de weg te krijgen wordt de motor gekoppeld aan een Allison 1000 T6-transmissie. Een setje raceveren van Rod Hall Racing moet de klappen opvangen. Hoe snel de M1 R naar de 60 mijlen per uur katapulteert is niet bekend.

Dit gele exemplaar is uniek: elke Mil-Spec M1 R wordt aan de exacte wensen van de klant aangepast. Je kunt hem dus laten bouwen in een scala aan kleuren en ook het interieur kan naar wens aangepast worden. Dit kost alles vanaf 299.500 dollar. De M1 R baseert zich op een originele Hummer H1, die Mil-Spec gebruikt als donorauto. Deze hoef je niet zelf aan te leveren. Wel is het bedrijf op zoek naar modellen van de Hummer H1 in goede staat om om te bouwen.