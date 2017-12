Milieudefensie krijgt ongelijk in proces om luchtkwaliteit

Voorlopig blijven we lekker 130 rijden.

Vanochtend heeft de rechtbank in Den Haag bepaald dat de Nederlandse Staat zich niet harder hoeft in te spannen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Volgens de rechtbank doet de Staat momenteel al genoeg om de luchtvervuiling tegen te gaan en is er geen verdere inspanning vereist.

De procedure is gestart op aandringen van Milieudefensie, die er van overtuigd is dat de rechten van de Nederlandse bevolking door de verhoogde snelheden worden geschonden. Er zou met name inbreuk zijn op het recht op gezondheid. Volgens Milieudefensie heeft de verhoogde snelheid op de snelwegen, die tegenwoordig op 130 is vastgesteld, als gevolg dat duizenden mensen sterven aan luchtvervuiling. Dit omdat we dagelijks ongemerkt tot 5 sigaretten roken zouden meeroken.

Hoewel de rechtbank de vorderingen heeft afgewezen, moet de Staat er wel voor zorgen dat het de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie nastreeft en ook daadwerkelijk zal halen. Op veel plekken zijn de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide nog niet bereikt, wat op termijn natuurlijk wel de bedoeling is.

Desondanks laat de rechtbank weten dat er geen specifieke tijd aan verbonden is, gezien er “geen verdragsbepaling is die de Staat daartoe verplicht“.

