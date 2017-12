Zo werd de Aston Martin Vulcan straatlegaal gemaakt

Alleen geschikt voor de échte gekken.

Vorig jaar rapporteerde ex-collega @mauritsh dat een gespecialiseerd bedrijf uit Engeland de stevige taak op zich zou nemen van het ombouwen van de Aston Martin Vulcan. Van de in totaal 24 geproduceerde exemplaren zal de equipe een handvol auto’s voorzien van hun road pack, waarmee de totaal gestoorde hypercar, die aanvankelijk exclusief voor het circuit was bedoeld, de weg op mag.

Een kleine week geleden mocht gerenommeerd autojournalist Richard ‘Dickie’ Meaden er al een rondje mee doen, waarna hij opbiechte de ganse dag geen enkele keer plank gas te hebben gegeven. Laat er dus geen twijfel over bestaan dat de bolide van een buitenaards niveau is. Desondanks zijn er enkele gekken die hun Vulcan straatlegaal wilden hebben, dus werd eerder besloten dat RML Group die taak op zich mocht nemen.

Inmiddels weten we wat het bedrijf aan de Vulcan heeft geknutseld (video) om hem klaar te maken voor het openbare asfalt. De meest opvallende aanpassingen komen in de vorm van een set koplampen en van de DB11 gestolen zijspiegels, maar de meest interessante aanpassingen zitten op plekken waar we ze amper kunnen zien. Zo werd de natuurlijk ademende V12 (yay!) ge-remapped zodat hij aan de uitstooteisen voldoet en veranderden de ingenieurs de koppeling en de verhoudingen van de versnellingsbak om ervoor te zorgen dat de Vulcan ‘makkelijker’ te besturen is.

De ophanging is eveneens aangepakt. Niet alleen zijn de schokdempers zachter om het rijden zelf een stuk comfortabeler te maken, maar installeerde RML Group ook een lift-systeem, zodat de eigenaar de onderzijde van zijn Vulcan niet na één dag vaarwel hoeft te zeggen. Tenslotte verhoogde RML de stoelen voor beter zicht en komt het met zogenaamde ‘wingdicators’: knipperlichten verwerkt in die gigantische achtervleugel.

Beeld: RML Group via Twitter