Deze KTM X-Bow (met dak) is gebouwd voor het circuit

Precies het omgekeerde van de Vulcan van vanochtend.

Het is alweer even geleden sinds we hier over het race-georiënteerde liefdeskind van Reiter en KTM schreven. Drie jaar, om precies te zijn. Sinds 2015 heeft de race-geprepareerde X-Bow al meerdere successen achter zijn naam gezet in verschillende raceklassen over de wereld. Nu blijkt dat de X-Bow het wel aardig doet in de GT4-klasse, wil Reiter doorbouwen op het succes om hem nog aantrekkelijker te maken voor het grote publiek.

Om deze reden geeft het de X-Bow GT4 een reeks aanpassingen voor het vierde seizoen. De focus lag vooral op het duurzamer maken van hun bolide en de kosten verder te drukken. Hoewel de X-Bow al behoort tot een select groepje wagens waar klanten het meeste bang for their buck krijgen, laat Hans Reiter weten dat ze hun positie nog verder willen verstevigen.

“Although we already have a GT4 vehicle that offers one of the best value for money – just take a look at the VLN where there’s no other car that runs faster lap times for less money – we want to further reduce the costs for the teams and the drivers with these updates.”