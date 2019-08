Milieudemonstranten gaan IAA Frankfurt blokkeren

Het riedeltje herhaalt zich weer.

De IAA in Frankfurt mag dan een van de grootste autobeurzen ter wereld zijn, het is geen uitzondering op de regel en voelt dus wel degelijk de nodige negatieve veranderingen. Zo heeft de organisatie al tijden te kampen met een sterk toenemend aantal afzeggingen. Ruim twintig kleine en grote merken hebben laten weten dit jaar niet te zullen komen opdagen. Alsof de stress nog niet groot genoeg is, kan de organisatie aankomende september ook rekenen op een behoorlijk aantal demonstranten.

Demonstraties bij dergelijke autobeurzen zijn niets nieuws, maar naar verluidt zal de opkomst van betogers tijdens de komende editie van de IAA in Frankfurt bijzonder groot zijn. Verschillende milieuorganisaties, waaronder Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), de Deutsche Umwelthilfe (DUH) en Greenpeace zullen aanwezig zijn in Frankfurt om te demonstreren tegen de IAA.

Enkele organisaties hebben zelfs aangekondigd over te zullen gaan tot het creëren van blokkades, zodat de bezoekers minder gemakkelijk naar binnen kunnen treden. De demonstraties zullen gelijktijdig van start gaan met de publieksdagen (15 september) van het evenement. De IAA in Frankfurt trekt geregeld honderdduizenden bezoekers.

De Duitse federatie van de automobielindustrie (VDA) heeft geprobeerd in gesprek te gaan met de milieuorganisaties, maar slechts enkele van hen lijken daarin interesse te hebben. Vooralsnog hebben de pogingen van de VDA geen resultaat gehad en lijken zowel de demonstraties als de blokkades door te gaan.

Met dank aan Tom voor de tip!