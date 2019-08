Novitec maakt de 488 Pista zoals je hem wilt hebben

Kun jij het aan?

Ferrari is in recente jaren op een punt terechtgekomen waar zijn krachtigste modellen praktisch onhandelbaar zijn. Neem de Ferrari 812 Superfast bijvoorbeeld: de twaalfcilinder in deze schitterende doch angstaanjagende bolide joeg onze @casperh tijdens zijn rijtest de stuipen op het lijf. Op papier is de 488 Pista wellicht minder imponerend, in de praktijk blijkt dat je ook aan deze Ferrari je handen vol hebt. Toch heeft Novitec besloten het strijdros verder op te voeren.

Af fabriek wordt de 488 Pista geleverd met de 720 pk sterke variant van Ferrari’s prijswinnende 3,9-liter V8. Het is de krachtigste versie beschikbaar. Voor zijn nieuwste project heeft Novitec het vermogen van de Italiaanse superauto opgewaardeerd naar 802 pk. Het koppel stijgt van 770 Nm naar liefst 898 Nm.

Als gevolg schiet de auto in 2,7 seconden naar de 100 km/u, wat grofweg twee tienden sneller is dan de standaard uitvoering. Zijn topsnelheid stijft met een minimale 5 km/u, maar daarmee ligt zijn VMax wel op 345 km/u. De nieuwe prestatiecijfers zijn vooral het resultaat van tweaks aan de ‘engine mapping’. Novitec heeft zich hierbij gericht op de brandstofinjectie en de druklimiet van de turbo’s.

Tenslotte heeft Novitec de 488 Pista voorzien van een flinke lading naakt carbon. Het lichte materiaal is op verscheidene plaatsen toegevoegd. Daarnaast beschikt de auto voortaan over een nieuwe voorspoiler ter verbetering van de aerodynamica. Novitec heeft de zijpanelen en de kofferklep aan de voorzijde eveneens bij de kladden gegrepen. Velgen van Vossen zijn beschikbaar in de maten 20, 21 en 22 inch.