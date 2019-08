Verzamelaar betaalt godsvermogen voor unieke MV Agusta

Hij maakt er in ieder geval heel wat zielen mee blij.

Regelmatig zien we verhalen voorbijkomen van verzamelaars die miljoenen uitgeven aan waanzinnige auto’s en motoren, met geen enkel ander doel dan deze in bezit te krijgen. Het aanschaffen van een dergelijk object via een veiling waaraan een stichting is verbonden zal ongetwijfeld fijner aanvoelen. Immers, zo krijg je wat je wilt en help je anderen door indirect je fortuin te doneren.

Dit is precies wat een motorverzamelaar afgelopen weekend heeft gedaan bij een veiling van UNICEF. Het fonds voor kinderen, opgericht door de Verenigde Naties, hield op 9 augustus een veiling waarbij een tal van producten onder de hamer gingen. Motorfabrikant MV Agusta was ook aanwezig met een van zijn speeltjes: een one-off F3 800.

De F3 800 was speciaal voor het evenement gehuld in de kleuren van UNICEF. Zo heeft hij blauwe stiksels in het zadel en prijkt het logo van het fonds meermaals op de fiets. Het maakt dat de tweewieler wellicht niet zo aantrekkelijk is dan wanneer je hem zelf samenstelt bij de dealer, maar dat is dan ook niet het doel. Daarbij: de F3 800 wordt wel gewoon aangedreven door een 150 pk sterke driecilinder, die graag 13.000 toeren draait.

Volgens de organisatie van het evenement heeft een verzamelaar tijdens de veiling 112.000 dollar, ofwel 100.000 euro afgerekend voor de fiets. Het volledige bedrag wordt overgemaakt naar UNICEF, dat het vervolgens zal gebruiken (kans)arme kinderen te helpen.