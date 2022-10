Milieuridders van D66, GL en CU willen graag goedkoop parkeren

De milieuridders van D66, GroenLinks en ChristenUnie willen graag goedkoop parkeren.

Het is niet makkelijk om groen te zijn, zo zei Kermit al. Maar om een beetje groen te lijken, is tegenwoordig niet eens zo moeilijk meer. Althans, niet als je een beetje een goede baan en een nog beter inkomen hebt, in een industrie waar veel subsidie naartoe gaat. Dan regel je namelijk gewoon zo’n dikke vette Audi e-tron GT, Tesla of Taycan. Qua auto lever je niet of nauwelijks in ten opzichte van een benzineslurper. Maar je kan jezelf wel een lekker groen imago aanmeten. En met alle subsidies, vrijstellingen en zonnepaneeltjes, is het nog lekker voordelig ook.

Maar, het kan natuurlijk altijd voordeliger. Vandaar dat er onlangs in de tweede kamer een voorstel is gedaan om parkeertarieven voor EV’s te verlagen. Dat moest dan gebeuren via een wijziging van de gemeentewet. Na de wijziging zouden verschillende tarieven gerekend kunnen worden voor een parkeerplek afhankelijk van de krachtbron is de auto. Het voorstel werd ingediend door CDA bons Vivianne Heijnen.

De groene rakkers van D66, GroenLinks en ChristenUnie waren voorstander om de in dikke EV’s toerende achterban nog wat voordeeltjes te geven. Echter de rest van de oppositie (los van GroenLinks dus) en regeringspartijen VVD en -saillant detail- CDA, waren tegen. Het proefballonnetje werd daarmee afgeschoten. Uiteraard werden er weer mooie teksten opgetekend.

RTL quote onder andere de PVV met het ronkende ‘Teslarijders krijgen al meer dan genoeg voordeeltjes, zoals een aanschafsubsidie voor hun auto en subsidie op zonnepanelen’. DENK houdt op een ‘a-solidair en asociaal voorstel’. En de altijd vooruitstrevende SGP komt scherp uit de hoek met een ‘we voelen er niets voor om dure auto’s gratis te laten parkeren’. Heerlijk.

Voorlopig komt er dus geen discrimasjie op het parkeerveld. Waarvan akte.