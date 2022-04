VVD en D66 zijn helemaal weg van groene waterstof

Wat regeringspartijen VVD en D66 betreft moet Nederland meer gaan inzetten op groene waterstof.

Elektrisch rijden is de toekomst. Hoe vaak heb je die zin wel niet gehoord? Waterstof is volgens sommige automerken ook een mooi alternatief. De infrastructuur komt nu langzaam een beetje op gang. Een echt alternatief op een elektrische auto of auto met verbrandingsmotor is het nog lang niet.

Waterstof is niet ten dode opgeschreven. In tegenstelling tot wat sommige denken. Autoconcerns blijven investeren in innovaties met betrekking tot waterstof. Ook overheden moeten een steentje bijdragen om het concept aantrekkelijk(er) te maken. Wat VVD en D66 betreft moet er meer ingezet worden op de productie van groene waterstof.

Het is niet dat je dan groene limonade in je auto tankt, maar het gaat hier uiteraard om de duurzame zin van het woord. In het Klimaatakkoord staat opgetekend dat we tegen 2030 4 gigawatt aan vermogen moeten hebben voor de productie van waterstof. Men wil dat nu verdubbelen naar 8 gigawatt om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Naast productie moet er ook geïmporteerd worden, aldus de regeringspartijen

De groen geproduceerde waterstof heeft onder andere de transportsector als bestemming. Vanmiddag gaan de partijen het in de Tweede Kamer hebben over waterstof. (via NOS)