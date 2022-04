VVD en D66 jongeren haten accijnsverlaging met passie

De jongeren van D66 en de VVD hekelen de accijnsverlaging die de overheid heeft doorgevoerd.

Vanaf gisteren is peut aan de pomp iets goedkoper. De overheid heeft namelijk de accijnzen verlaagd. In elk ander jaar zou dat op 1 april overduidelijk een grap zijn. Accijnzen gaan in Nederland immers normaal gesproken maar een kant op en dat is omhoog. Toch is het deze keer echt waar. Dat heeft alles te maken met de exploderende prijzen door met name inflatie en de oorlog in Oekraïne.

Voor autorijders is de verlaging goed nieuws. Benzine is nog steeds stervensduur, maar het scheelt weer net dat kleine beetje. Mensen met een auto op benzine besparen gemiddeld zo’n 10 Euro per tankbeurt. Voor ondergetekende is dat ietsje meer, daar de tank van de 944 80 liter Shell V Power opslokt. Een keertje volgooien kostte daardoor kortgeleden nog ongeveer een jaarsalaris.

Toch zijn er ook lieden die helemaal niks zien in de accijnsverlaging. Dat zijn onder andere de jongeren van de VVD (JOVD) en hun evenknieën van D66 (Jonge Democraten). Deze jeugdige strebertjes, zijn namelijk van mening dat deze maatregel Rusland helpt in de oorlog tegen Oekraïne. Beter zou de overheid de prijzen zo hoog mogelijk houden, zodat iedereen de fiets pakt. Vleeshater Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten zegt tegen WNL:

Ik denk dat het een dubbel signaal is. Zeker zolang we nog olie afnemen uit Rusland, is het heel verkeerd. Je bent indirect de oorlog in Oekraïne aan het steunen. Joris Hetterscheid, doet lekker DWARS

Joris’ counterpart Daphne Lodder van de JOVD voegt hier nog wat rationeel liberaal gedachtengoed aan toe, maar dwingt vervolgens wel iedereen zadelpijn op:

We hebben in Nederland maar een bepaalde hoeveelheid geld waar we het met zijn allen van moeten doen. Om nu dat geld terug te geven aan de burger zal betekenen dat wij op andere terreinen, zoals onderwijs en defensie, minder geld kunnen uitgeven. Pak de fiets, ga met het ov of rijd gewoon wat minder. Daphne Lodder, wil samen met Joris fuseren met DWARS

Jaja, waar oh waar moet dat heen met onze jeugd…Ben jij die twintiger die houdt van barbecuen en verkwistend gas geven waar wij dino’s op kunnen bouwen? Laat het weten, in de comments!