Koop deze Bassie en Adriaan Honda op Marktplaats

Deze Bassie en Adriaan Honda op Marktplaats komt compleet met je eigen Robin.

Dag vriendjes en vriendinnetjes, we hebben er weer een gevonden. De laatste aflevering van Bassie en Adriaan dateert van 1996, maar de clown en acrobaat maken nog steeds deel uit van ons collectieve geheugen. Wie heeft er niet geleerd hoe je goedemorgen en goedenacht zegt in allerlei verschillende talen van het dynamische duo?

Ook op het vlak van de auto’s hebben de gebroeders van Toor hun stempel achtergelaten op de wereld. Het duo bewoog zich onder andere voort in een Lotus Esprit Turbo, maar bekender zijn de Talbot Matra Rancho en natuurlijk de Honda Prelude met klapkoplampen. Als u zich ooit afvroeg wie de hype rondom carlashes heeft afgetrapt: dat waren deze twee guitige revolutionairen.

Jaren na dato, zijn er nog steeds de nodige replica’s te koop van de auto’s. Zoals dit exemplaar op Marktplaats. Het lijkt een nogal afgetrapt exemplaar, maar als je goed kijkt, zit de roest op plastic onderdelen. Dat komt omdat het hier gaat om een auto die bewust de ‘rat look’ is aangemeten. Het waarom daarvan ontgaat ons enigszins, maar ach, each his own.

Volgens de verkoper is de basis in realiteit een kneiterharde Honda Prelude 1.8 EX uit 1986. De kilometerteller geeft slechts 103.899 opgevreten kilometers aan. Mocht dat nu kloppen, dan is deze Honda uit de jaren ’80 pas net ingereden. In het interieur staat op het stuur dat de auto stuurbekrachtiging heeft, voor het geval je dat zelf niet voelt als je aan het sturen bent. Heerlijk, die jaren ’80.

Hoewel deze auto een replica is, heeft hij toch ook echte fame. Ooit werd er namelijk een stukje over geschreven in kwaliteitspublicatie AutoWeek Classics. Een exemplaar van het blad zit bij de auto. Net als een replica van Robin de robot dus. Die laatste heeft ongeveer net zoveel functionaliteit als Tesla’s Optimus. Wat dat betreft is de Prelude een koopje: de vraagprijs bedraagt slechts 5.800 Euro. Koop dan?

Dank Joël voor de tip!