Rijtest Ford Explorer: smoelt lekker, maar..

De elektrische Ford Explorer verschilt duidelijk qua design van de VW waarop hij gebaseerd is, maar hoe rijdt het?

Onlangs hadden we een week lang de Ford Explorer EV te gast op de redactie. Een auto waar de Nederlandse leaserijder een tijd op heeft moeten wachten. In maart 2023 kondigde Ford dit model al aan. In augustus van dat jaar werd al duidelijk dat het model uitgesteld is. We naderen nu Q4 van 2024 en de eerste modellen rijden eindelijk op de Nederlandse wegen en nog niet alle versies zijn leverbaar.

Tijdens de testweek werden we tot driemaal toe benaderd door voorbijgangers die heel gericht vroegen: “is het wat?”. In zijn segment zijn er dus zeker EV rijders die benieuwd zijn naar de komst van de Explorer.

Uiterlijk Ford Explorer EV

De hele cross-over discussie zullen we hier niet opnieuw starten, maar voor een Europese cross-over ziet de Explorer er best ‘Amerikaans’ uit. En de looks kunnen mij wel bekoren. Ik durf zelfs te zeggen dat ik er wel hebberig van word op een ‘zou prima zijn als hij op mijn leaselijstje mocht’ soort van manier. Maar toen ik daar openlijk voor uitkwam werd ik heel meewarig aangekeken door de rest van de redactie. Soit!

Wat ook Ford hier niet lukt overigens, is om een paar knappe velgen onder de Ford te schroeven. Dan doet iedereen zo zijn best om van de ID.4 basis een stoere auto te maken en dan zetten ze er 13 in een dozijn EV velgen onder. After market, kom maar op met die beadlocks.

Specs en uitvoeringen Ford Explorer

Wij mochten op stap met de Ford Explorer Extended Range RWD. Maar er zijn meerdere uitvoeringen. Hier komen ze

MODEL ACCU RANGE pk (kW) PRIJS Standard Range RWD 52 kWh 384 km 125 (170) €41.450 Lim Ed. Extended Range RWD 79 kWh 545 km 150 (204) €43.750 Extended Range RWD 77 kWh 602 km 210 (286) €45.950 Extended Range AWD 79 kWh 566 km 250 (340) €53.950 Premium Standard Range RWD 52 kWh 384 km 125 (170) €45.450 Premium Extended Range RWD 77 kWh 572 km 210 (286) €49.950 Premium Extended Range AWD 79 kWh 532 km 250 (340) €57.950 Alle uitvoeringen van de Ford Explorer EV

Ja, er is dus keuze genoeg zou je zeggen. Maar je wilt eigenlijk gewoon de 79 kWh batterij en dan is het aan jezelf of je dan AWD nodig denkt te hebben.

Wij hadden overigens de Explorer in de kleur ‘Blue My Mind’. Ja, een hele diepe zucht. Hardblauw noemen we het maar! Die Extended Range RWD met de 77 kWh accu en de nieuwe motor brengt de Explorer in 6,4 sec van 0 naar 100 km/u en heeft een range van 602 km. Van 10 naar 80% volladen kan in 28 minuten. De topsnelheid qua laden is 135 kW. De topsnelheid op de weg is 180 km/u.

Die actieradius hebben we voor jullie ook even in de praktijk getest. Op een stuk snelweg. Want je wilt weten wat een auto doet wanneer je op vakantie wilt natuurlijk!

Extended Range RWD 77kWh Testsnelheid Verbruik per 100 km Actieradius 100 km/u 16,9 kWh 442-455km 130 km/u 23,5 kWh 320-327km

Waar moet je de Explorer plaatsen?

De Ford Explorer is gebaseerd op de architectuur van Volkswagen EV’s. Het is dan ook verleidelijk om de Explorer de Ford versie van de ID.4 te noemen. Maar is dat wel terecht? De Explorer is een ruime 4,46 meter lang en 1,87 meter breed. De hoogte is ruim 1,63 meter.

Parkeren we daar een ID.4 naast, dan zien we dat deze 12 cm langer is, bijna even breed en even hoog. Een Skoda Enyaq is zelfs 18 cm langer dan de Ford Explorer en ongeveer even breed en hoog.

Je gaat dus vooral merken dat de Ford Explorer gemakkelijker te parkeren is dan de Skoda en Volkswagen. Maar je merkt ook echt dat de beenruimte voor de achterpassagier (te) beperkt is. Onze huistester @wouter kan niet lekker op de achterbank zitten als hij de voorstoel ingesteld heeft voor zichzelf. Nu is er gelukkig maar 1 Wouter, maar veel volwassenen zullen dus moeite hebben om een comfortabele zitpositie te vinden op een lange rit. Jammer! Dat doen de ID.4 en de Enyaq sowieso beter.

Interieur anders dan de ID.4?

Wanneer je de deur opent dan zie je een aantal overeenkomsten met de ID.4 maar ook wel wat verschillen. Nu hebben wij natuurlijk een vroege testauto. Maar wat opvalt is dat dit exemplaar wel wat redelijk grote kieren laat zien in het dashboard. Wat nog opvallender is. Deze zijn niet overal gelijk. Kan je duim er aan de linkerzijde van het dashboard in, aan de rechterkant lukt dit alleen met je pink. Qua afwerking waren we dus niet echt onder de indruk.

Interieurdelen die ogenschijnlijk door lijken te lopen van dashboard in de deuren krijgen bij de Ford verschillende materialen en dat valt op. Zonde eigenlijk. Want in de basis is het een functioneel interieur met een groot beweegbaar SYNC Move 15 inch touchscreen met daaronder een verborgen bergruimte. De megaconsole tussen de voorstoelen kan dan op zijn beurt weer een 15 inch laptop herbergen, dat is een mooie vondst. Vergeet niet om dan je laptop uit de slaapstand te halen anders breken ze er alsnog je auto voor open..

Wat helaas duidelijk van de eerder door ons geteste ID.4 is overgenomen, is de raambediening. Je wilt in de ochtend even het vocht van de ramen en dus alle ramen naar beneden. Dan moet je eerst REAR selecteren om ook de achterramen naar beneden te doen. Vervolgens bij het omhoog doen moet je weer dat knopje aantikken anders gaan alleen de voorramen omhoog. Om gek van te worden.

Op het stuurwiel vind je haptische toetsen en nu heb ik niet de grootste vingers, maar het lukte me toch vaak genoeg om blind in plaats van de ‘-‘ toets van de cruisecontrolsnelheid de volumeknop van de radio er direct onder in te drukken. Het zal vast wennen, maar na een week overkwam het me nog steeds.

Net zo dynamisch als een Focus?

Ford heeft een naam hoog te houden als het gaat om ‘lekker rijdende auto’s’. Elke versie van de Focus kon je meenemen de bergen in en dan bergaf een goed stukje lol hebben. Bij de Explorer EV moet je even je verwachtingen aanpassen. De afstemming van het onderstel voelt niet erg uitgebalanceerd. Het is niet sportief maar ook niet echt comfortabel. Het lijkt alsof hier nog wel winst is te behalen in de afstelling. Een licht weeïg gevoel kan zich wel meester van je maken op de passagiersstoel of op de achterbank. Dit zal ook te maken hebben met de rijstijl. Maar om maar aan te geven, zowel ikzelf als Wouter herkenden dit. En onze rijstijl verschilt behoorlijk..

In het gebruik is de Explorer gewoon wat je er van verwacht: een gemakkelijke en ook praktische (hij heeft een FRUNK!) gezinsauto, met een bagageruimte van 470 liter en 1.400 liter met neergeklapte achterbank. In de stad valt overigens ook op dat je niet heel veel gevoel hebt in het rempedaal. De eerste paar remacties blijk je ook gewoon harder te moeten trappen dan je had verwacht. Maar goed, de Standard Range weegt dan ook 1.900 kg, de extended range een kleine 2.100 kg en de AWD versie zelfs 2.167 kg.

De concurrentie

Vorige week kwam Ford nog met nieuws dat zij de SEPP subsidie van € 2.950 gaan verdubbelen, dat kan je hier teruglezen. Daarmee is prijstechnisch de Ford wel een sterk aanbod. Zeker wanneer je het vergelijkt met de logische concurrentie. Die ID.4 en de Skoda Enyaq

Skoda Enyaq 62 kWh (180 pk): €42.990

Volkswagen ID.4 Pure 52 kWh (170 pk): €44.990

Tesla Model Y RWD (299 pk): €45.990

Volvo EX40 Single Motor (238 pk): €45.995

Kortom, deze eerste kennismaking heeft twee gezichten. Hij smoelt wat ons betreft goed de Explorer en het is een aantrekkelijk aanbod. Maar het ruimteaanbod moet je letterlijk passen en op afwerkingsniveau hadden we op iets meer gehoopt.

