Ja serieus, weer een nieuw Chinees merk

Gelukkig, de week begint met een nieuw Chinees merk

Vandaag ontvingen we een persbericht uit Tsjoengking. Er zijn dagen dat we geen post krijgen uit die regionen. Een kleine 10 miljoen mensen wonen er overigens in die stad. Maar dat geheel terzijde.

Het is ook de basis van het vierde automerk van China: Changan. En bij Changan zijn ze al een tijdje aan het warmlopen voor een Europese invasie. Wij moeten allemaal Changan gaan rijden en in Nederland zou dat zelfs al in 2024 kunnen gebeuren. Tenminste, het Chinese merk is van zins om in 2024 nog onze markt te betreden.

De Roll-out plannen van deze fabrikant zien er als volgt uit. In 2003 hebben ze klaarblijkelijk al hun eerste designcenter in Turijn opgericht. Daarna hebben ze in 2010 en 2021 in respectievelijk de UK en in Duitsland ook vestigingen geopend. Nu zijn ze dan naar eigen zeggen klaar om het eerste model op de Europese markt te gaan introduceren en Nederland staat vooraan, samen met Noorwegen en Denemarken.

Dus heeft er onlangs bij jou op het industrieterrein een bordje met de naam Changan opgehangen, stuur ons vooral de foto’s. We zijn wederom benieuwd naar hoe realistisch deze markt is.

Changan Deepal S07 specs

Wij gaan in het komende kwartaal dan ook kennis maken met de DEEPAL S07, een volledig elektrische SUV. Deze is ontwikkeld in het Italiaanse designcentrum van Changan. Na dit model volgend er de komende jaren nog modellen van andere merken van Changan. Want Deepal is dus het eerste merk.

Het bericht dat vandaag in de mailbox viel, daar stonden nog niet heel veel specs van de S07 in. Maar na enig speurwerk kunnen we melden dat deze auto beschikt over een 80 kWh batterij, die 14,2 kWh per 100km zou verbruiken. Dat is vast nog niet via de WLTP methode, maar het is dus een indicatie.

screenshot Deepal S07 brochure Pakistan

Qua actieradius wordt er gesproken over ruim 500 km. We zijn benieuwd! Qua formaat. Het is best een forse auto, langer dan een Skoda Enyaq met 4,75 meter, breed, want 1,93 meter en even hoog als een Enyaq met 1,62 meter.

Op dit moment vinden we op de website onder het merk Deepal drie modellen. De hierboven genoemde Deepal S07, maar ook de L07 en de G318

Roep maar. Met open armen ontvangen of..?

Overigens schreven we 4 jaar geleden al over een Cayenne kopie van Changan. En al in april dachten we te weten dat Changan maar een kleine kans van succes heeft in NL, maar goed, we laten ons graag verrassen!