Stand na GP Nederland 2022 en zes dingen ons opvielen

De stand na GP Nederland 2022 zal in het voordeel vallen van ene M. Verstappen. Lees hier hoe de kaarten geschud zijn.

Het blijft een surrealistische gewaarwording: een GP van Nederland. De meesten onder ons hebben alleen de vorige editie nog in het hoofd zitten. Met een succesvolle Verstappen en een bomvol ‘Zandervoort’ lijkt het erop dat deze race al jaren wordt gehouden.

Het leek eventjes een saaie race te gaan worden, maar de komst van een virtual safetycar en een echte zorgde voor bijzondere tactiek-wijzigingen tijdens de race. Uiteindelijk won Verstappen, maar gebeurde er nog genoeg om te spreken van een geslaagde race!

Fakkelgooiers!

On-ge-looflijk. Formule 1 was vroeger een herensport. Je deed een colbertje aan en deed een nette platte pet op. Dan ging je je een paar uur vermaken en gedragen. Nederlandse supporters hebben al geen beste naam (Feyenoord supporters die Rome verbouwen, PSV-supporters die geld naar zwervers gooien, Verstappen fans die Hamilton petten verbranden) en nu hebben we het gooien van fakkels op de baan. En het zijn maar een paar rotte appels die je gewoon niet wil hebben.

Heel close tijdens kwalificatie

Nog even doorgaand op de kwalificatie, die was weer ouderwets close! Het is op zich wel jammer dat men van te voren dacht dat ‘Verstappen het wel eventjes zou gaan doen’. Die ronde die hij eruit perste was nét voldoende en de Mercedessen konden hun tijd niet verbeteren dankzij de spin van Pérez. Natuurlijk, zoals racelegende Dominic Toretto zegt ‘winning is winning’, maar deze kwalificatieronde was nét snel genoeg.

Wat is er toch aan de hand bij Ferrari?

Lekker man, die pitstop van Carlos Sainz. Ferrari flikt het gewoon altijd weer om zichzelf in de voet te schieten. Elk weekend is er wel iets dat verkeerd gaat. Schreeuwen om ontslag is populistisch en kortzichtig. Maar er moet wel iets gaan gebeuren om niet de Italiaanse Fawlty Towers-trofee 2022 te winnen. De comedy-pitstop-bokaal hebben ze met Sainz al gewonnen afgelopen race.

Max-Factor

‘Ja, het ligt aan de auto’. In België was het duidelijk dat de Red Bull RB18 de snelste auto van het veld was. Die baan paste perfect bij de Red Bull. Maar nu, op zandvoort, was duidelijk dat de drie auto’s (Ferrari, Mercedes, Red Bull) veel meer aan elkaar gewaagd zijn. Kijk maar naar de ‘superieure’ Red Bull van Perez. Ja, Red Bull ‘offerde’ Perez op om de C1-band te testen, maar Pérez pakt veel vaker P4, P5, P6 dan een Bottas die veel frequenter op P2 eindigde met een superieure auto.

Geweldig schaakspel Mercedes

Meestal is Mercedes heel erg behoudend met de strategieën, maar niet dit keer. Diverse malen koost Mercedes ditmaal voor een agressieve strategie die erg goed uitpakte. Althans, voor Russell. Maar soms moet je gewoon twee verschillende tactieken toepassen. Die tweede plaats van Russell was erg knap. Een schril contrast met wat Ferrari doet. En met Hamilton pareerde Wolff goed: hij neemt liever risico om te kunnen winnen dan een tweede plaats te consolideren.

Hamilton is wel erg zoutig

Daarop inhakend: wat een trieste reactie van Hamilton. Bono en Toto waren er als de eersten bij om zich te verontschuldigen. Vreemd, want ze deden gewoon hun werk. De agressieve tactiek pakte alleen bij Russell goed uit. Dat kan gebeuren. Maar de zure reactie van Hamilton ‘ik bedank alleen de monteurs en niet de rest van het team’ kan echt niet. Jarenlang heeft ‘ie de beste auto en geregeld kon hij dankzij goede strategieën winnen. Maar ja, als je verliest als coureur ligt het aan de auto. Als je wint ligt het aan de coureur. Het is alleen iets wat absoluut niet past bij iemand met zeven wereldtitels en wereldverbeterende aspiraties.

Rijderskampioenschap

Dit is koren op de molen voor Verstappen. Hij pakt de meeste punten, terwijl zijn naaste belagers een beetje tegenvallen. Leclerc staat nu wel weer voor Pérez met hetzelfde aantal punten (Leclerc heeft een overwinning meer behaald dan Pérez). Verder is het vooral erg spannend tussen Ocon en Alonso.

De stand na de GP Nederland 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 310 2 Charles Leclerc Ferrari 201 3 Sergio Pérez Red Bull 201 4 George Russell Mercedes 188 5 Carlos Sainz Ferrari 175 6 Lewis Hamilton Mercedes 158 7 Lando Norris McLaren 82 8 Esteban Ocon Alpine 66 9 Fernando Alonso Alpine 59 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 11 Kevin Magnussen Haas 22 12 Sebastian Vettel Aston Martin 20 13 Daniel Ricciardo McLaren 19 14 Pierre Gasly AlphaTauri 18 15 Mick Schumacher Haas 12 16 Yuki Tsunoda AphaTauri 11 17 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 5 18 Lance Stroll Aston Martin 5 19 Alexander Albon Williams 4 20 Nicholas Latifi Williams 0 21 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

Is er spanning? Jazeker! Mercedes loopt in op Ferrari en niet zo’n klein beetje ook. De voorsprong die Ferrari had is bijna verdwenen. Met nog 8 races te gaan is 30 punten niet een hele veilige marge. Ander dingetje dat opvalt, Alpine neemt telkens verder afstand van McLaren, voornamelijk doordat Alpine twee coureurs heeft die top rijden en McLaren slechts eentje.

De stand na de GP Nederland 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 510 2 Ferrari 376 3 Mercedes 346 4 Alpine Renault 125 5 McLaren Mercedes 101 6 Alfa Romeo Ferrari 51 7 Haas Ferrari 34 8 AlphaTauri 29 9 Aston Martin 25 10 Williams Mercedes 4

Kwalificatieduel

Mick Schumacher heeft een meesterlijke prestatie geleverd door zich gisteren als achtste te kwalificeren. Helaas presteert Magnussen alsnog beter. Leclerc en Verstappen zitten ook ver voor hun teamgenoot. En die ouwe sluwe Hamilton is alsnog weer sneller dan Russell. Tsunoda was ditmaal sneller dan Gasly, opmerkelijk genoeg. Tussen Ocon en Alonso blijft het spannend.

De stand na de GP Nederland 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (8) George Russell (7) Red Bull Max Verstappen (12) Sergio Pérez (3) Ferrari Charles Leclerc (11) Carlos Sainz (4) McLaren Lando Norris (12) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (8) Esteban Ocon (7) AlphaTauri Pierre Gasly (9) Yuki Tsunoda (6) Aston Martin Lance Stroll (6) Sebastian Vettel (7) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (13) Nicholas Latifi (2) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (10) Guanyou Zhou (5) Haas Kevin Magnussen (11) Mick Schumacher (4)

Snelste raceronde

Max Verstappen had een topweekend erop zitten. Hij reed namelijk (nipt) de snelste ronde van de race. Russell zat ‘m vlak op de hielen. Daarmee is Verstappen nu de coureur met de snelste racerondes op zak. Het zijn er maar 5 (na 15 races), dus van zo’n groot belang zijn ze niet. Het is echter wel tekenend voor de vorm waarin Verstappen en zijn team verkeren.

De onderlinge stand na de GP van Nederland 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 1 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1

Driver of the Day

Lewis Hamilton kreeg zelden de Driver of the Day-award voor zijn races. Hij begon op 1, reed het hele veld zoek en bedankte het publiek. Verstappen kreeg 22% van de stemmen en dat is eigenlijk ook wel terecht. De Nederlander moest er wel wat voor doen. Kijk maar naar wat Pérez doet met dezelfde auto. En ook hier steekt Verstappen Leclerc voorbij. Hamilton zat er overigens wel vlak achter met 20,1%!

De onderlinge stand na de GP van Nederland 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1 Carlos Sainz Ferrari 1

Heeft de redactie de GP van Nederland 2022 goed voorspeld?

Alledrie de grootheden op de redactie hadden Verstappen aangewezen als racewinnaar. Dat pakte wonderbaarlijk goed uit. Wouter en Jaap dachten allebei dat Pérez en Hamilton erbij zouden zitten: dat gebeurde dus net niet (Hamilton) en helemaal niet (Pérez). Michael voorzag ook nog eens de derde positie van Leclerc. Wat is die man toch een orakel. Tussen Michael en Wouter wordt het nog spannend.

De stand na de GP Nederland 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Wouter 57 Michael 56 Jaap 34

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

11 september | GP van Italië

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazilië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Italië worden verreden op 9 september om 14:00