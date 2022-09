Marktplaats lost tekort aan tweedehands auto’s op

Da’s vriendelijk van Marktplaats, dat ze het tekort aan tweedehands auto’s oplossen. Of is er nog iets meer aan de hand?

Het is de laatste paar jaar een groot probleem voor iedereen die een ‘nieuwe’ tweedehands auto zoekt. Ze zijn niet of nauwelijks te vinden en áls je ze al vindt, mag je er de hoofdprijs voor afrekenen. En helaas zijn we de komende tijd nog niet van deze ellende verlost.

Het primaire probleem zit hem natuurlijk in de aanwas van nieuwe auto’s. Daar worden er veel minder van gemaakt, onder meer vanwege het wereldwijde chiptekort. Die zitten namelijk in grote getale in nieuwe auto’s en als je die niet kunt krijgen, loopt het hele productieproces vast.

Bovendien worden veel onderdelen als kabelbomen gemaakt in Oekraïne. Maar sinds een vervelend kalig mannetje met een klein plassertje heeft besloten daar een ‘speciale militaire operatie’ uit te gaan voeren zijn die ook lastig te krijgen. En zo hebben we dus niet alleen geen nieuwe auto’s meer, ook het aantal tweedehands auto’s stokt.

Maar gelukkig is er Marktplaats!

Marktplaats gaat ons helpen

De grootste verkoopsite in Nederland van tweedehands spullen gaat ons namelijk helpen om tóch een occasion te scoren als je daarnaar op zoek bent. Dat doen ze niet door er zelf een miljoenmiljard in te kopen, maar door de bewustwording te vergroten.

Middels een flinke reclamecampagne willen ze de mensen in Nederland laten zien dat er op Marktplaats voldoende betrouwbare tweedehands auto’s te vinden zijn. Want die zijn er, volgens de site staan er minimaal 100.000 op. Je moet alleen wel even weten waar je ze kunt vinden.

En daar is een reclamecampagne dus uitermate geschikt voor. Sterker, het is zelfs het primaire doel… Vanaf vandaag kun je de fimpjes al voorbij zien komen op tv, maar ook op YouTube en andere sociale mediakanalen.

Zo weet de Nederlandse occasionkoper dat het heus niet alleen maar kommer en kwel is als je een nieuwe tweedehands auto wil. Je hoeft er alleen maar voor naar Marktplaats.

Is dat ook weer opgelost!